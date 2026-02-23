Comprar las urnas por 150 millones: cómo los dueños de la IA están financiando a Trump para no pagar impuestos ni tener reglas

Las empresas de IA compran a Trump para esquivar posibles regulaciones, pero también, a los demócratas. Según informa el diario estadounidense The New York Times, la industria de la inteligencia artificial está en camino de gastar cientos de millones de dólares en las próximas elecciones de mitad de mandato, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre de 2026. Los dos mayores donantes, Greg Brockman, cofundador de OpenAI, y su esposa.

Tal y como ha podido analizar el medio de comunicación, muchas empresas de inteligencia artificial, grupos vinculados a la industria y altos ejecutivos de ambas donaron al menos 83 millones de dólares en 2025 (70 millones de euros) a campañas y comités federales. Esta cifra podía aumentar en los próximos meses, con un claro benefactor: el partido republicano de Trump, que siempre ha sido opuesto a regularizar esta industria.

Hasta ahora, los mayores donantes han sido Greg Brockman, cofundador de OpenAI, y su esposa, Anna, que hicieron en total cuatro donaciones el 12 de septiembre de 2025, por valor de 12,5 millones de dólares cada una. Toda la fortuna destinanda a los mayores apoyos de la industria, y, por supuesto, al presidente Trump.

"Este año, mi esposa Anna y yo empezamos a involucrarnos políticamente, incluso a través de contribuciones políticas, reflejando el apoyo a políticas que impulsan la innovación estadounidense y un diálogo constructivo entre el gobierno y el sector tecnológico", escribió Brockman, en un post en su cuenta de X (antes Twitter).

El dinero circula a través de organizaciones sin ánimo de lucro

Según el diario estadounidense, gran parte del dinero vinculado a la IA está circulando hacia la bolsa de las elecciones a través de organizaciones sin ánimo de lucro que no estan obligadas a revelar sus donantes. Anthropic, un gran rival de OpenAI que generalmente apoya más regulación de la IA, ha autodeclarado una contribución de 20 millones de dólares (17 millones de euros) a un grupo sin ánimo de lucro.

Brad Carson, que dirige el grupo sin ánimo de lucro Public First Action, asegura, en unas declaraciones recogidas por el periódico que este gasto de la industria de la IA tiene como objetivo influir en si el gobierno federal debería tener mayor poder sobre la regulación de la IA, en lugar de permitir que los estados hagan su propia regulación. "Todo el mundo sabe que esto es lo que se está promoviendo, así que las donaciones políticas están aumentando".