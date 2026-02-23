Vox y PP trazan la hoja de ruta para negociar las investiduras de Extremadura y Aragón: primero el programa y después, los nombres

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante el acto de clausura de la campaña electoral aragonesa en el Foro Cuarte, el 31 de enero de 2026, en Cuarte de Huerva (Zaragoza).

La dirección de Vox ha anunciado que ha acordado un nuevo marco de negociaciones con el PP para tratar de llegar a un pacto sobre los nuevos gobiernos autonómicos de Extremadura y Aragón.

Según han avanzado fuentes de la dirección del partido de Santiago Abascal se trata de un nuevo intento por ambas partes para evitar que haya que repetir elecciones en estas comunidades, en las que ganó el PP pero necesita el apoyo de Vox para que tanto la extremeña María Guardiola como el aragonés Jorge Azcón puedan continuar al frente de sus respectivos gobiernos.

Las cúpulas de los dos partidos ha intercambiado impresiones en los últimos días y han llegado a este acuerdo de retomar desde cero las conversaciones, han asegurado las fuentes.

A las nuevas reuniones entre los equipos de PP y Vox, que se retomarán esta misma semana, los de Santiago Abascal acudirán con un nuevo marco de negociación en dos fases: la primera, "fundamental y primordial" es ponerse de acuerdo sobre medidas "concretas", "ideas" y "un plan de gobierno" que "no dé lugar a interpretaciones" y con unas garantías pactadas que aseguren su cumplimiento. La segunda fase serán los puestos que ocupe cada uno en esos eventuales gobiernos de coalición. "Primero hablar del qué y luego veremos quién va a hacer ese quién, y con qué garantías vamos a corroborar que eso se lleve a cabo", ha resumido el secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

De este modo, ha dicho el número dos de Vox, la formación de Abascal quiere empezar a romper el clima de desconfianza en el que venían hablando con el PP.

Garriga a insistido en que el objetivo es conformar un gobierno y, para ello, Vox pretende que en una primera fase -"la más importante", ha subrayado Garriga- se llegue a un acuerdo "detallado" de medidas concretas.

"Esto es lo que va a estar sobre la mesa: ideas y plan de gobierno", ha recalcado el secretario general de Vox, que ha incidido en que ya "no valen los grandes lemas, las grandes proclamas y los verbos futuribles".

Según ha dicho, esta primera fase comportará cesiones por ambas partes, pero "el objetivo común de que lo acordado sea claro y conocido por todos los españoles".

"No va a haber lugar a interpretaciones ni a si Vox quiere imponer un 90 u 80 %, sino que se va a conocer absolutamente todo", ha asegurado, tras lo que ha explicado que se van a pactar unas garantías para que lo acordado se cumpla que podrían incluir la opción de levantar actas de las reuniones.

En esta fase, no se hablará de nombres ni consejerías. "Todo lo que puedan escuchar o leer serán mentiras. Ahora estamos en plasmar las ideas que queremos impulsar desde esos gobiernos que tienen que salir después de un pleno de investidura", ha afirmado.

Ha insistido en este sentido en que "primero hay que hablar del qué, de qué vamos a hacer desde los gobiernos, y luego veremos quién va a hacer ese qué y con qué garantías".

En opinión de Garriga, hay muchas personas, poderes e instituciones que están poniendo mucho interés en "torpedear" las negociaciones y que estos gobiernos no salgan adelante.

"Eso está pasando por gente externa, de partidos políticos, por personas de partidos políticos, incluso también miembros no solo del Partido Popular, sino de Vox", ha admitido.

El PP nacional se implicará en las negociaciones

El PP también ha confirmado este lunes que la dirección nacional del partido ya se encuentra negociando ambas investiduras.

"Lo vamos a hacer para facilitar los acuerdos, para garantizar que se ajustan a las posiciones nacionales del partido y, sobre todo, también para velar por su coherencia", ha avanzado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

La dirigente del PP ha indicado que, tras los resultados en Extremadura y Aragón, los ciudadanos exigen al Partido Popular y a Vox que se "entiendan en un acuerdo que tiene que ser coherente y proporcional con los resultados electorales".

A su entender, hay que actuar "con altura de miras para ese gran objetivo" que "comparte la gran mayoría de los españoles". "No vamos a permanecer impasibles ante el riesgo de repeticiones electorales y vamos a trabajar con toda la disposición para hacer posible el acuerdo", ha manifestado.