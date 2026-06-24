Sánchez, al ataque contra Feijóo: "Usted no es el fin de la corrupción. Es la vuelta de la corrupción" 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por los pasillos del Congreso tras su alegato final a los grupos opositores durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido a las críticas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sobre los casos de corrupción que afectan a su partido y al Gobierno haciendo lo mismo: recordando los diferentes escándalos que han perseguido al dirigente gallego durante su etapa como presidente de la Xunta y ahora como 'jefe' del PP nacional. "El señor Feijóo ha tolerado siempre la corrupción cuando estaba en sus filas y las ha aprovechado en su beneficio", ha dicho.

En el pleno dedicado a hablar de las diferentes causas judiciales que afronta el Gobierno, Sánchez ha recordado este miércoles que Feijóo apoyó, por ejemplo, a la actual secretario general del PP gallego cuando fue imputada por amaños de contrato público. "Usted dijo entonces que ni un sumario es una sentencia ni una imputación es una condena", le ha dicho. O que cuando imputaron al alcalde de Santiago y a otros seis concejales de a capital, Feijóo defendió la presunción de inocencia todos ellos.

También ha hecho un ejercicio de memoria cuando dijo que el extesorero del PP, Luis Bárcenas, era un "pillo" y que había que distinguir "entre el partido y la persona que trabajo para el partido" a raíz de la sentencia de la Gürtel. O que alcanzó la presidencia del PP nacional apoyando a Ayuso en su particular guerra con Pablo Casado. "¿Por qué con Ábalos son tan contundentes y con la señora Ayuso tan conniventes?", le ha preguntado al respectado de las mordidas cobradas por el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid en plena pandemia.

Sobre Ayuso ha habido más. Sánchez también le ha recordado que su actual pareja, Alberto González Amador, ha multiplicado sus ingresos por siete desde que iniciaron la relación. "Hostigan a mi mujer por llevarse cero euros y protegen a un tipo que se está haciendo rico con la privatización de la sanidad en Madrid", ha señalado.

E igualmente también ha afeado el silencio de Feijóo ante la investigación al PP de Castilla y León por repartirse mordidas en la concesión de parques eólico o por la imputación por varios delitos a miembros del PP de Almería. "No lo ha censurado. Al revés, usted ha dicho que no tiene la información adecuada para sacar conclusiones", ha añadido.

Con respecto a sus acusaciones de aprovecharse de las acusaciones por corrupción, en lo que también ha incidido sobremanera, Sánchez ha recordado a Feijóo las diferentes acusaciones que vertió contra Emilio Pérez Touriño para derrocarle del poder en Galicia. "Le acusaron de haber gastado dos millones de euros en reformas de su despacho y de tener varios Audis. Algo que era absolutamente falso. Luego acusaron al vicepresidente de haber mantenido una reunión con un empresario en un yate y de haber maltratado a su mujer. Todo quedó en nada. Y usted lo sabía, pero lo usó para erosionar esas candidaturas. Difama que algo queda. Nos suena esta película. Es la misma que están utilizando ahora mismo", ha señalado.

Y, finalmente, le ha acusado de conocer algunas actuaciones judiciales previamente a su comunicación, algo que sería delictivo. "¿Quién se las filtra y a cambio de qué? Porque sólo hay dos opciones: o Feijóo predice el futuro o está participando en prácticas ilegales y que no se molesta en disimularlo", ha dicho.

Por este motivo, según Sánchez, con Feijóo en Moncloa la corrupción no sería eliminada sino que "volvería a brotar con más fuerza". "Su partido tiene ahora treinta causas abiertas con cuarenta imputados en sus filas. Hay un PP carcomido por la corrupción. Usted es el pasado y el presente de la corrupción y usted no puede ser el futuro de este país. Usted no es el salvador de las instituciones, es la principal amenaza", ha concluido.