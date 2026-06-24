La mofa de Sánchez a Feijóo por la ola de calor: "Si sale en yate..."

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tirado de ironía este miércoles para responder a una de las críticas que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, le ha hecho durante la comparecencia planteada por el líder socialista para hablar de los diferentes casos de corrupción que afectan al PSOE y también al Gobierno.

Al inicio de su segunda intervención, tras escuchar los duros reproches de la mayoría de partidos representados en la Cámara Baja, Sánchez ha expresado su descontento por que tanto Feijóo como Abascal le criticaran haber publicado un vídeo en redes sociales alertando de la ola de calor a la ciudadanía. "Se critica cualquier cosa que haga. Si estamos en plena ola de calor y se ve agravada con la emergencia climática, se crítica que yo salga y diga a la gente que se proteja del calor", ha dicho.

Y ha recordado que el cambio climático "está agravando las consecuencias de danas, de sequías o la muerte de algunos compatriotas. Deberían tener algo más de recato a la memoria de esas víctimas y exigir también la dimisión del señor Mazón", ha señalado.

Y ha sido en ese momento cuando le ha recomendado beber agua y algo más. "Que se ponga crema si va en algún yate por las rías de Galicia", ha dicho, haciendo alusión a las fotografías de hace treinta años navegando en un yate junto a Marcial Dorado, un narcotraficante.

En su réplica, Feijóo ha sacado otras dos fotos suyas: una con Ábalos, "acusado de contrabando", y otra con Sánchez en Moncloa: "Con aquellos que en varios sumarios le llaman el '1'".

¿Quién fue Marcial Dorado?

En 1990, Dorado era protagonista de numerosos medios por ser el mayor contrabandista de tabaco del país y fue detenido en la denominada Operación Nécora contra el narcotráfico (aunque luego quedó libre de cargos). Todo el mundo en las Rías Baixas conocía que Dorado era el capo de uno de los clanes delictivos que operaban en la zona.

Fue en ese momento cuando Feijóo y Dorado comenzaron a tener amistad. Les presentó un chófer de la Xunta, testaferro en negocios del capo, y desde entonces compartieron numerosos viajes, cenas... y viajes en yate. En 2023, pese a que había información publicada al respecto, Feijóo dijo desconocer las actividades ilegales de su entonces amigo. “En aquel momento no tenía acusación por ello. Ahora es más fácil saber cosas porque hay internet y Google. Hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa por el narco”, dijo.

Cuando las fotografías de uno de sus paseos en Yate vieron la luz, ya en 2013, Feijóo negó haber mantenido una relación de amistad con Dorado pese a sus numerosos encuentros y viajes juntos. Fue años después, en un programa de 'Salvados', cuando Feijóo intentó justificarse. "Esas fotos son, cuando menos, difíciles de explicar", admitió ante Jordi Évole. En la misma entrevista, el dirigente popular reconoció por fin haber mantenido una relación de amistad con el contrabandista y también que conocía las sospechas que recaían sobre él. "Es evidente que en Galicia sí se sabía que había personas que se habían dedicado al contrabando de tabaco, eso sí lo sabía, no se lo puedo ocultar, pero alguna relación o algún asunto pendiente de la justicia... jamás tuve conocimiento de que lo tuviere”, explicó.