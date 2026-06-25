Una ciudadana vasca, entre los fallecidos tras los dos terremotos en Venezuela

El Gobierno Vasco ha lamentado el fallecimiento de A.S., de origen vasco, a consecuencia de los dos terremotos registrados esta madrugada en Venezuela, y ha recordado a los familiares y personas allegadas de los afectados que se encuentran "abiertos todos los cauces de ayuda posible". Puedes leer la última hora sobre los seísmos y sus consecuencias aquí.

El Ejecutivo, en un comunicado, ha destacado que, desde el conocimiento del "trágico suceso", el terremoto de ayer a las 18.00 horas, la Secretaría General de Acción Exterior y Euskadi Global trabaja con ciudadanos y ciudadanas de origen vasco "sobre el terreno en Venezuela, con la comunidad venezolana en Euskadi y también con el consulado en Bilbao, a fin de recabar la máxima información posible acerca del estado de situación actual y efectos del terremoto".

De esta forma, recuerda a familiares y personas allegadas que lo necesiten "que se encuentran abiertos todos los cauces de ayuda posible para tratar de tener noticias de sus familiares". "Todo nuestro apoyo y solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano", ha subrayado el Gobierno Vasco.

Esta misma mañana, familiares de A.S., de 65 años, nacida en Caracas pero de ascendencia vasca, han confirmado su fallecimiento en el barrio caraqueño de San Bernardino a causa del terremoto. Su marido, K.O., que se encontraba con ella, ha sobrevivido y ha sido rescatado.

Solabarrieta, era nieta de José María Solabarrieta, que fue alcalde de Ondarroa (Bizaia) durante la Segunda República y tuvo que exiliarse a Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó a primera hora de este jueves que se han contabilizado 162 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país.

"Al momento, la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)" , afirmó la mandataria en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Igualmente, señaló que se ha creado un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción del país.

Dos temblores con 39 segundos de diferencia

Trabajadores de emergencias trabajan en Caracas tras el doblete sísmico de Venezuela Diko Betancourt/Anadolu via Getty Images

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona, por lo que la información oficial fue actualizada para identificar al sismo de magnitud 7,5 como el evento principal.

Además, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló la alerta emitida para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses tras el terremoto registrado cerca de las costas de Venezuela.

El epicentro del temblor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.

El terremoto tuvo una profundidad de 13,2 kilómetros, por lo que fue clasificado como un sismo superficial, según información del USGS.

El último sismo similar que tuvo lugar en Venezuela fue en 2018, de una magnitud de 7,3 en el estado de Sucre y afectó a al menos diez países de la región, incluyendo Brasil, Guyana y varias islas del Caribe.