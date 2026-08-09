Todo lo que tienes que saber del eclipse total de sol en España, según la física Alba Moreno: "Los eclipses son casualidad y que nosotros estemos aquí también"

Este 12 de agosto España será testigo de un fenómeno único. Miles de personas podrán disfrutar de un eclipse total de sol durante casi dos minutos, un evento muy especial que no se produce desde hace un siglo.

La física y divulgadora científica Alba Moreno, conocida en redes sociales como @fisicamr, protagonizó un encuentro con Trainline en el que contó el paso a paso del fenómeno, consejos para disfrutarlo al máximo y alguna que otra advertencia para que el recuerdo no sea agrio.

Según cuenta, los eclipses solares no son tan comunes como los lunares. El fenómeno podrá verse en una franja de la mitad norte que incluye ciudades como A Coruña, donde tendrá una duración de 76 segundos, o Burgos, con una totalidad de 104 segundos. "Esto es muchísimo, son todos esos segundos viendo el día completamente oscuro. El eclipse llama la atención incluso a los que no les gusta la ciencia, ver esto en el cielo es muy llamativo", expresó.

¿Por qué este eclipse es tan especial?

La divulgadora científica destaca que este eclipse solar total es muy especial porque se producirá al atardecer, algo tan bueno como malo. Entre los aspectos positivos destaca el hecho de que el día se apague y se convierta en noche durante unos segundos, pero lo negativo es que implica que el sol va a estar en el horizonte: "Tenemos que estar en un sitio en altura para que un edificio o árbol no te tape el eclipse".

Fuera de la franja de totalidad se podrá ver el eclipse parcial: "No se cubrirá todo el sol, pero la parcialidad será de un 92% aproximadamente". Recomienda, para aquellos que quieran ver bien el eclipse, situarse dentro de la franja de totalidad y consultar la previsión del tiempo para tener una opción B.

"Imagina que preparas todo tu viaje y la previsión es nublado, que es algo que puede cambiar en cualquier momento, pero siempre que lo podamos evitar, vamos a hacerlo. Una semana antes mira el tiempo", ha recomendado.

Los mejores lugares para ver el eclipse dentro de la franja de totalidad son:

León

Oviedo

Zaragoza

Burgos

Gijón

La única manera de ver el eclipse sin gafas: en el suelo

Alba Moreno explica que un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, proyectando su sombra sobre el planeta. "Es muy complicado que ocurra porque el plano de la Tierra sobre la Luna está inclinado unos cinco grados con respecto al plano de la Tierra sobre el Sol", detalla.

Hay una "coincidencia cósmica muy divertida" entre el Sol y la Luna: el Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero también está 400 veces más lejos. "Pasa mucho en astronomía y física y es que no nos creemos que somos casualidad. Los eclipses son casualidad y que nosotros estemos aquí también", matiza.

Existe también una forma indirecta de ver los eclipses. En el caso de no tener las gafas especiales y homologadas, el fenómeno se puede ver mirando al suelo. Las sombras cambian de forma y la física pone de ejemplo las hojas de un árbol: "Si tienen un agujerito en la hoja, vas a ver cómo la sombra del suelo va a ser con forma de media luna en lugar de circular".

La seguridad de las gafas de protección

No usar gafas de protección es muy peligroso para la salud de nuestros ojos. En palabras de la divulgadora, para un eclipse de Luna no son necesarias: "Estás viendo la luna, que es un reflejo de luz, no es dañino y, además, es por la noche".

En cualquier eclipse solar son absolutamente necesarias: "Es muy importante que las tengamos todo el rato porque es lo mismo que mirar el Sol a simple vista, te derrite las retinas". Por ello es necesario verificar que las gafas de protección tienen la certificación ISO 12312-2: "Me asegura que las lentes bloquean el 99,99% de la luz solar, además de infrarrojos, ultravioleta, rayos X... Es la única manera de ver el eclipse".

Las tres curiosidades históricas de los eclipses

Alba Moreno ha desvelado tres curiosidades históricas relacionadas con los eclipses solares que hacen todavía que sean más especiales que nunca.

¿Sabías que un eclipse solar paralizó una guerra? La divulgadora cuenta la narración del historiador griego Heródoto, que cuenta lo que ocurrió un 28 de mayo del año 585 a. C., cuando un eclipse total de Sol interrumpió una feroz batalla entre medos y lidios en Anatolia (Turquía). Fue interpretada como un aviso de los dioses, depusieron las armas y, poco después, un tratado selló la paz con una alianza matrimonial entre ambos mandos.

¿Sabías que gracias a un eclipse solar se descubrió el helio? El matemático Pierre Janssen fue su descubridor. Un apasionado de los eclipses que fue de misión a Guntur (India) para estudiar un eclipse total de Sol el 18 de agosto de 1868. Durante el experimento observó una línea amarilla brillante, que revelaba la existencia de un elemento desconocido: el helio. No fue reconocido hasta que el astrónomo inglés Lockyer fue testigo de esa misma línea amarilla en el espectro solar.