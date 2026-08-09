Rosa López reacciona divertida al regreso del más genuino David Bisbal, con sus rizos y camiseta de hombreras

Rosa López fue una de las invitadas de David Bisbal en el concierto por su 30 aniversario en la música.

Nunca dejó atrás sus rizos, pero en los últimos años un David Bisbal más sofisticado había cortado su característica melena de bucles, que en estos meses ha recuperado y ya lucen como cuando le conocimos en 2001 en la primera academia de Operación Triunfo.

Y con ellos, y una camiseta de hombreras blanca, al más puro estilo Bisbal, se presentó a saludar a su compañera y amiga Rosa López, durante la celebración del Festival Música del Mar, celebrado en Cádiz este sábado, del que los dos artistas formaban parte.

Como se puede ver en el vídeo que ambos han compartido en redes sociales, la ganadora de la primera edición de OT se muestra sorprendida al verle y tras decirle "qué guapo", se acerca a abrazarle. Es entonces cuando repara en sus rizos y en su camiseta y se la oye decir: "Pero, pero, pero... ¡Si parece que estás 25 años atrás!".

La cariñosa escena evidencia que los exconcursantes de Operación Triunfo, la ganadora y el finalista de aquella primera edición del talent show, siguen manteniendo una especial relación.

"¡Qué alegría ver a mi Rosa! @rosalopezoficial De verdad lo voy a decir con el corazón. Ella es una mujer intacta de corazón desde el principio, desde la primera vez que la conocí en la feria de Atarfe, Granada", escribe él sobre este encuentro, dejando además claro que ellos ya habían coincidido antes del programa. "Te quiero mucho mi niño", le ha respondido ella.

Muchos han sido los rumores y teorías sobre la relación actual de los primeros concursantes de Operación Triunfo y las declaraciones de los protagonistas siempre han sido confusas. Excepto la que existe entre Bisbal y Rosa, porque ellos siempre han dejado claro que se llevan fenomenal.