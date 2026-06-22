El crucero más grande del mundo pasa solo 30 centímetros por debajo del megapuente del Gran Belt, el tercer puente colgante más largo del planeta

El crucero Legend of the Seas durante los trabajos de construcción

Hito histórico en Dinamarca para el crucero más grande del mundo, el Legend of the Seas. El barco más novedoso de la compañía Royal Caribbean International ha pasado con éxito por debajo del megapuente del Gran Belt, el tercer puente colgante más largo del planeta.

No obstante, lo llamativo no es tanto el hecho sino cómo se ha producido. El Legend of the Seas ha logrado pasar el mencionado puente danés con un margen reducidísimo: 30 centímetros.

Para ello, tal y como recoge el medio de comunicación griego especializado en el sector marítimo e-Nautilia, la embarcación ha tenido que hacer uso de sus chimeneas plegables, cargar lastre adicional y navegar a una velocidad reducida.

Tras casi dos años de construcción en los astilleros Meyer Turku en Turku (Finlandia), en estos momentos se están ultimando los preparativos para que el Legend of the Seas reciba a sus primeros pasajeros el próximo mes de julio.

En concreto, se espera que en los próximos días el barco atraque en Cádiz. En la ciudad andaluza se realizarán cabo los últimos trabajos y pruebas antes de que la embarcación realice su primera ruta comercial.

365 metros de eslora y capacidad para más de 7.600 pasajeros

El barco pertenece a la clase Icon Class de Royal Caribbean International, funciona con gas natural licuado (GNL) y cuenta 365 metros de eslora y 65 metros de manga. Además, la velocidad máxima del Legend of the Seas es de unos 22 nudos.

"Cuenta con 20 cubiertas, más de 2.800 camarotes y puede alojar hasta 5.610 pasajeros en ocupación doble, mientras que su capacidad máxima supera los 7.600 pasajeros, con una tripulación de aproximadamente 2.350 personas", precisan desde e-Nautilia.

En cuento a servicios a bordo, la embarcación posee ocho zonas temáticas, decenas de locales de restauración y ocio, una gigantesca cúpula de cristal ubicada en la parte delantera superior del crucero denominada AquaDome y un parque acuático.