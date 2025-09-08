El crucero más grande del mundo flota por primera vez: tiene parque acuático de récord, 23 restaurantes y puede acoger hasta 7.600 pasajeros

El crucero Legend of the Seas, considerado una de las embarcaciones de pasajeros de mayor capacidad, flotó sobre el agua por primera vez el pasado 2 de septiembre en el astillero Meyer Turku, en Finlandia, según informó la compañía Royal Caribbean en redes sociales.

Este supone un paso clave en la operación de entrega y comercial programada para 2026. El medio zarpanews.gr se ha hecho eco de la noticia del que afirma es el crucero "más grande del mundo" y el tercero de la clase Icon, con un peso de 250.000 toneladas y una longitud de 370 metros.

Tras casi 12 horas en las que se llenó de forma progresiva el dique seco con agua, el barco logró salir a flote y fue trasladado a un muelle de equipamiento para los trabajos finales antes de su botadura oficial en la que la embarcación surcará el Mediterráneo.

El Legend of the Seas cuenta "con un parque acuático de récord, 21 bares y 23 restaurantes, Crown's Edge, una atracción que es mitad pasarela y mitad circuito de cuerdas, y también un emocionante paseo, ideal para pasajeros que buscan adrenalina", según el mismo medio.

Royal Caribbean promete en sus campañas que "las familias de todas las edades podrán disfrutar del tiempo familiar de sus vidas juntas, a su manera". Según Planet Cruise, el crucero tendrá una capacidad máxima para 7.600 pasajeros.

Legend of the Seas comenzará su temporada inaugural en Europa, ofreciendo cruceros de siete noches por el Mediterráneo Occidental en el verano de 2026. Tra eso, en noviembre de 2026, se trasladará al Caribe, donde realizará itinerarios de seis y ocho noches con visitas a Perfect Day at CocoCay, el destino de playa privado mejor valorado de Royal Caribbean en las Bahamas.

La embarcación, además, será el cuarto barco de la compañía en ser propulsado por gas natural licuado (GNL). A seto se suma que contará con tecnologías ambientales avanzadas, como sistemas de recuperación de calor residual y la capacidad de conectarse a la energía en tierra. Esto se enmarca en el objetivo de Royal Caribbean Group de introducir un crucero con cero emisiones netas para 2035.