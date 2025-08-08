Animan a acabar con las especies invasoras en España metiéndolas a la cazuela

Las especies invasoras suponen una grave amenaza para los ecosistemas españoles, pero una nueva tendencia las pone en el punto de mira de los fogones. Chefs, ecologistas y expertos en sostenibilidad promueven su consumo como una forma creativa y eficaz de reducir su impacto ambiental.

Más de 200 especies invasoras —desde peces hasta plantas— figuran en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Algunas, como el pez conejo, proliferan por el calentamiento del Mediterráneo, y ya se cocinan con patatas y verduras en recetas recomendadas incluso por WWF.

Otras, especies marinas como el cangrejo azul o el cangrejo rojo americano, están ganando protagonismo en restaurantes especializados por su sabor y versatilidad en platos de arroz y mariscos.

Cocinar para proteger la biodiversidad

Transformar estas especies en ingredientes permite reducir la presión sobre animales autóctonos en peligro, como el mero o el cangrejo de río, al tiempo que impulsa una gastronomía más sostenible.

Según cuenta OkDiario Cocineros como Ángel León están liderando esta revolución culinaria con propuestas que incluyen desde pez guppy, usado como sustituto del chanquete, hasta la liebre de mar, cuyas huevas recuerda a noodles. Incluso tubérculos como el tupinambo, también considerado invasor, están encontrando su lugar en la cocina por su sabor único y su versatilidad.

Más allá de lo exótico o lo gourmet, esta nueva ola gastronómica busca despertar conciencia al poner en valor estas especies en los platos ya que de esta manera ayuda a frenar su expansión y proteger la biodiversidad local.