Los expertos de la CNMV coinciden: usar la IA como asesora para invertir "puede inducir a pérdidas" por sus "fallos y alucinaciones"

La CNMV alerta: cuidado con usar las herramientas de IA para asesorar inversiones en el mercado de valores. La Comisión Nacional de Mercado de Valores ha publicado este lunes 13 de abril el estudio de investigación Large Language Models and Stock Investing: Is the Human Factor Required?, en el que entre otros, alerta de los peligros de la inteligencia artificial en el mundo de las inversiones.

En el informe, según informan desde el organismo, el uso de la Inteligencia Artificial (IA) sin intervención humana "conlleva riesgos operativos significativos". Esto, aseguran, "pone de manifiesto que su uso sin control por parte de los inversores minoristas podría dar lugar a pérdidas económicas".

Para llegar a esta conclusión, los expertos han evaluado cuatro modelos avanzados (ChatGPT, Gemini, DeepSeek y Perplexity). Estas herramientas de inteligencia artificial, "presentan fallos recurrentes de razonamiento, incluyendo errores computacionales, interpretaciones financieras incorrectas y uso de información desactualizada o inventada (alucinaciones)".

"La mayor incidencia de estos fallos se observa en las consultas simples, sin estructura ni contexto, lo que pone de manifiesto la importancia de utilizar instrucciones analíticas claras y de establecer mecanismos de supervisión", explican.

La importancia del factor humano

El informe de la CNMV señala que la integración de la IA en los mercados financieros no constituye "un reto tecnológio", también "organizativo". Para que la capacidad generativa de estos modelos se traduzca en "resultados fiables", determina el organismo, "resulta necesario establecer un marco colaborativo en el que la potencia de procesamiento de la IA esté sujeta a procesos de verificación rigurosos y a una validación humana sistemática que permita mitigar los riesgos asociados cuando se detectan".

Por último, el informe también destaca la importancia de emplear "fuentes de información contrastadas" frente al "contenido difuso". Resalta "que los modelos de inversión basados en la información procedente de supervisores como la CNMV, que contiene datos estandarizados e información altamente contrastada, son más fiables y reportan menos errores". Por ello, el organismo contribuye a "reducir el ruido informativo, favorece la comparatibilidad de los datos y permite obtener un razonamiento financiero más coherente, preciso y fiable".