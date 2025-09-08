Hace dos años, un usuario se atrevió con un curioso experimento: le dio a ChatGPT 100 dólares (unos 85 euros) para observar cómo invertía la inteligencia artificial generativa y con la esperanza de ganar dinero. En poco tiempo sacó adelante un negocio que llegó a estar valorado en algo más de 20.000. Sin embargo, pronto tuvo que cerrar la emprea y ahora saca una conclusión de esta aventura.

Usar ChatGPT para ganar dinero sin mucho esfuerzo. Esta era la premisa del experimento que un usuario de X @JazzFall planteó en la red social. En un periodo de tiempo muy corto sacó una empresa adelante, pero poco después todo se fue a pique. En una publicación reciente reflexionó ahora que todo el experimento probablemente le salvó la vida, según se ha hecho eco el medio Mein-MMO.

El usuario planteó lo siguiente a la IA: "Tienes 100 dólares y tu objetivo es ganar la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible sin hacer nada ilegal. Haré todo lo que me pidas y te mantendré al tanto del saldo de tu cuenta. No requiere trabajo físico".

En respuesta, ChatGPT le sugirió comprar un nombre de dominio para su página web por aproximadamente 10 dólares y un plan de alojamiento por 5 dóalres al mes. En el segundo paso, el programa sugirió usar los 85 dólares restantes para diseñar la página y su contenido.

Tras esto, la IA le indicó que creara una página web que ofreciera productos ecológicos y sostenibles, esta se tenía que basar en afiliados, donde estos promocionaran sus productos a cambio de comisiones de ventas. A su vez, comenzó a trabajar con las redes sociales y anuncios publicitarios.

Finalmente, se unió a un programa de afiliados para vender pajitas metálicas reutilizables sin necesidad de comprarlas previamente. Tras poco tiempo, el usuario informó que su nueva empresa había recaudado 1.378,84 y estaba valorada en 25.000 dóalres (algo más de 21.000 euros) a mediados de marzo de 2023. Todo ello, sin ningún producto real, siendo un escaparate para que otro se publiciten.

Pero la ilusión no duró mucho, poco meses después la reciente empresa llegó a su fin. Dos años después, sin embargo, aseguró: "Hace exactamente dos años, publiqué una publicación que se volvió tan viral que cambió mi vida para siempre. Recibí más de 25 millones de visitas y más de 100.000 nuevos seguidores en tan solo unos días turbulentos, y hasta hace poco, pensaba que era lo peor que me había pasado. Mirando hacia atrás, es posible que incluso me haya salvado la vida".

El usuario reconoció entonces haber sido adicto durante años y haber atravesado un período muy oscuro en su vida. Pero tras el experimento lleva (en marzo de este año) 530 días sobrio y se dio cuenta de que no sabe cuánto tiempo le habría llevado lograrlo si no se hubiera vuelto viral en 2023.