El CEO de Siemens: "Europa es agua estancada mientras EEUU es un río de corriente rápida en inteligencia artificial"

El director ejecutivo de Siemens, Roland Busch, ha declarado que sería un "desastre" para Europa priorizar en la construcción de su propia infraestructura de Inteligencia Artificial. Estas declaraciones, cosultadas por Financial Times, se producen en un momento clave: la UE busca reducir su dependencia de las empresas estadounidenses en materia de software, infraestructura en la nube, inteligencia artificial y otros servicios ante el aumento de las diferencias con respecto a las políticas de Donald Trump.

Tal y como reza la publicación, Busch lleva dirigiendo la multinacional alemana desde 2021, cree que la UE corre el riesgo de quedarse "más rezagada" en la carrera por desarrollar potentes herramientas IA sino "simplificaba sus regulaciones". "La conclusión es que no debemos esperar a construir fábricas de IA en Alemania o Europa antes de empezar a ajustar nuestros modelos", afirmó.

"No se debe frenar el ritmo de la innovación en aras de crear soberanía", "eso sería un desastre", agregó. Estas preocupaciones por parte del CEO de una importante empresa multinacional europea ponen en relieve las preocupaciones de algunas empresas por el hecho de que las rupturas con empresas estadounidenses "no pueden hacerse demasiado rapido, ya que aumentaría los costes y ralentizaría la inversión".

Críticas a la regulación europea

Según el medio de comunicación, la Comisión Europea presentará en mayo un paquete de medidas sobre soberanía tecnológica para impulsar la infraestructura en la nube y la industria nacional de la IA. No obstante, la actual normativa europea, que se aprobó en 2025, se ha enfrentado a fuertes críticas por parte de grandes tecnológicas, el Gobierno estadounidense y algunas empresas europeas, que afirman que dificultará el uso de la IA.

De este modo, Bush opina que el enfoque europeo es "completamente desacertado" en comparación con el enfoque "menos restrictivo" de Estados Unidos. Como resultado, la economía estadounidense es un "río caudaloso donde todas estas empresas están adoptando esta tecnología", mientras que el ecosistema tecnológico europeo se asemejaba a "agua estancada", afirmó el CEO.

Siemens está invirtiendo mil millones de euros en el desarrollo de sus propias herramientas de IA, incluyendo un gestor de planta virtual, pero prioriza las inversiones en Estados Unidos y China, tal y como concluye Busch para Financial Times.