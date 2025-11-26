La CNMV alerta sobre la estafa que deja con el corazón roto: ojo a las 'red flags'

"Estos fraudes pueden afectar a cualquier persona". Esa es una de las primeras advertencias que este miércoles ha hecho la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre una estafa cada vez más frecuente: la estafa amorosa o afectiva.

"Los estafadores se dirigen a una variedad muy grande de personas, de diferentes edades, niveles educativos y profesiones", pone sobre aviso este organismo, por lo que no hay que desdeñar el riesgo.

Lo que hacen los estafadores es tratar de atraer a personas con promesas de amistad o de amor que pueden llegar a resultar muy creíbles. La CNMV avisa de que las "personas que viven solas o que pasan mucho tiempo en redes sociales o en foros suelen ser más vulnerables al fraude": "Sé particularmente cauto si eres viudo, divorciado o vives lejos de tu familia y amigos".

"Estas estafas funcionan porque afectan a necesidades insatisfechas y a situaciones de estrés financiero; apelan a las emociones, los sueños, las expectativas sobre el futuro, la ilusión o el miedo", agrega.

¿Cómo comienza todo? Puede ser con un simple WhatsApp o de otra forma aparentemente inocente: un mensaje en redes sociales, una app de ligar, un mensaje tipo 'me he equivocado de número'... "Antes de que te des cuenta, ya estás intercambiando mensajes cada día. Puede que te ‘bombardee con amor’ con frecuentes mensajes, llamadas, o que desarrolle contigo una relación no romántica. Pero nunca os veis en persona", detalla la Comisión.

Esa presunta nueva amistad o pareja puede parecer tener un buen nivel de vida, ser atractivo... No lo parece, pero todo es simulado. "¿Cómo se hizo tan rico? Invirtiendo en criptomonedas, oro, o divisas, y te ‘enseñarán cómo lo ha hecho’. Una vez inviertes en la aplicación que te recomiendan, verás gráficas que indican que tu inversión está dando enormes rendimientos. Pero cuando quieres retirar tu dinero, no puedes y no puedes contactar con tu ‘nuevo amigo’: tu dinero se ha esfumado", avisa la CNMV. Para no llegar a picar y, por tanto, a penar, indican las señales a las que estar atentos.

Las 'red flags' para no caer en la estafa

La relación avanza muy rápido: tu nuevo amigo/a manifiesta sentimientos intensos muy rápido, a menudo incluso antes de conoceros en persona. Evitan quedar en persona: siempre hay alguna excusa, como que están en el extranjero, en un destino militar, en una plataforma petrolífera, que su conexión a internet es mala, etc. Tratan de evitar hacer videollamadas: Si hacen videollamadas, suelen usar inteligencia artificial para crear videos realistas. Quieren mover la conversación de la aplicación de citas o de la red social a una aplicación de mensajes de texto encriptados: algunas aplicaciones de citas tienen filtros que pueden identificar conductas dañinas o ilegales, por lo que los estafadores prefieren comunicarse a través de mensajes fuera de las aplicaciones. Piden dinero o hablan sobre inversiones: esta es la mayor red flag. Alguien con un interés afectivo real no te pedirá dinero tan pronto en la relación, mucho menos para una ‘oportunidad de inversión’. Te prometen ganancias elevadas con poco o nada de riesgo: si parece demasiado bueno para ser cierto, casi siempre es que no es cierto. Las inversiones de verdad conllevan riesgo. Te presionan para actuar rápido: te crearán una sensación de urgencia, diciéndote que perderás el tren si no inviertes ahora mismo. Quieren que uses una plataforma de inversión específica, a menudo desconocida: te dirigirán a una plataforma de la que nunca has oído hablar, en la que parecerá que tus inversiones crecen rápidamente, motivándote a aportar más y más dinero. Se resisten a permitirte sacar dinero: cuando intentas hacerte con tus ‘ganancias’ de pronto hay problemas técnicos o incluso ‘impuestos’ o ‘tasas’ que debes pagar previamente. Tratan de aislarte: te intentarán convencer de que no hables de tu ‘inversión’ con amigos o familia.

Cómo protegerte y cómo denunciar, llegado el caso

Ignorar mensajes de desconocidos; no tomar "decisiones de inversión basándote en los consejos de alguien que te ha contactado sin tu permiso por internet o por mensaje de texto"; proteger tus datos personales y financieros; no descargar programas o aplicaciones sospechosas o no pagar para recuperar una inversión son algunos de los consejos que da la CNMV.

Si, desgraciadamente, se ha caído en la trampa, es fundamental denunciar ante la Policía, Guardia Civil o Juzgado correspondiente, así como poner los hechos en conocimiento de la CNMV. "Recuerda que, para garantizar la eficacia de una posible actuación judicial, deberás presentar toda la documentación que acredite los hechos ocurridos y los importes implicados", apuntan. Se pueden realizar consultas a través de este formulario o llamar al Teléfono de Atención al Inversor: 900 535 015.