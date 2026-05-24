Lola de la Puerta, médica con más de 20 años de experiencia en microbiota: "Ahora parece que si no tienes un SIBO no eres nadie"

"Ahora parece que si no tienes un SIBO no eres nadie, que no podríamos vivir", critica la doctora Lola de la Puerta. Esta médico pionera con más de 20 años de experiencia en microbiota y medicina funcional, explica si cree que el SIBO es una enfermedad real o simplemente está de moda en el pódcast de su compañero José Abellán. Así lo explica: "Tengo una opinión muy polémica".

El SIBO (Small Intestinal Bactial Overgrowth, en sus siglas en inglés) es el sobrecrecimiento bacteriano: una condición en la que persiste una cantidad anormal y excesiva de bacterias en el intestino delgado.

Al ser preguntada por esta enfermedad, su primera reacción son risas. "Estoy seguro que mucha gente lo padece, lo sufre y ha recibido a lo mejor, antibio terapia", asegura el presentador introduciendo la temática en canal de YouTube, donde acumula más de 24.200 suscriptores.

"Tengo una opinión muy polémica", comenta la doctora durante sus declaraciones. "Te lo explico. El SIBO sí que es una moda. Una moda con la microbiota. Llevo viendo pacientes con microbiota más de 20 años y los sobrecrecimientos ha existido toda la vida".

"Ahora parece que si no tienes un SIBO no eres nadie", critica. "Se trata de un sobrecrecimiento y deslocalización porque son normalmente bacterias de colón descendente que hacen un sobrecrecimiento, se deslocalizan anatómicante y colonizan el tramo distal del intestino delgado. Eso es rigurosamente un SIBO". "Sobrecrecimiento y deslocalización antómica", repite.

Para el supuesto diagnóstico, la doctora explica que hacen un test de soplar y después de constatar las variables determinantes y "sí se ha hecho bien" tienes un SIBO constatado. En este momento, el médico ofrece un antibiótico al paciente, pero el paciente reincide y reincide. "Por aquí no es".

"Mi obsesión durante años"

"Entonces, ¿qué se ha desordenado de un paciente para que se produzca este fenómeno?", cuestiona en la conversación. "Esa fue mi obsesión durante años: estudiar qué se ha desordenado para dar lugar a ese sobrecrecimiento", relata.

Para De la Puerta, "no se trata de dar un antibiótico", "se trata de buscar el origen. Tienen que bajar las bacterias de estabilización, tiene que cambiar el PH...". Pero para ello, propone hacerse preguntar y encontrar una solución. "Eso es lo que hay que hacer con un paciente que tiene SIBO".