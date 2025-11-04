Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 pueblos a menos de dos horas de coche de Madrid que te van a enamorar
7 pueblos a menos de dos horas de coche de Madrid que te van a enamorar

De poblaciones que esconden Picassos y Goyas a las que cuentan con calles y fachadas de gran encanto, naturaleza exuberante o monumentos imprescindibles, que forman parte del Patrimonio de la Humanidad

Susana Pérez de Pablos
Picassos entre murallas medievalesA unos 75 kilómetros de Madrid, en la Sierra Norte está Buitrago de Lozoya, un pueblo con sus murallas bien conservadas. Está junto al río Lozoya, tiene un castillo y un museo con 60 obras de Picasso.Getty Images/500px
  Chichón, una de las plazas más bonitas de EspañaLa Plaza Mayor de Chinchón es única. A sólo 45 kilometros al sudesde de la capital, Chichón, además de sus calles y su rica gastronomía de carnes y guisos, tiene un Goya en la Iglesia de la Asunción.Europa Press via Getty Images
  Patones de arriba, un pueblo de postalEntre los pueblos más bonitos se encuentra sin duda Patones de arriba. Sus calles empedradas y casas de pizarra en mitad de un entorno de montaña hacen de él una de las joya de esta comunidad.Cover/Getty Images
  San Lorenzo de El Escorial, el destino más monumentalSan Lorenzo de El Escorial es uno de los destinos imprescindibles cerca de Madrid. Su austero y magnífico monasterio herreriano protagoniza este pueblo, a sólo media hora en coche de Madrid.Getty Images
  Puebla de la Sierra, con un peculiar museo al aire libreA unos 110 kilómetros de la ciudad, justo al norte de la comunidad está Puebla de la Sierra. Tiene el encanto de sus fachadas y del Valle de los Sueños, un museo al aire libre con 116 esculturas.Getty Images/500px
  Rascafría, naturaleza explosiva y un monasterioEn la Sierra de Guadarrama, a 100 kilómetros de Madrid y limitando la provincia de Segovia está Rascafría. Está en plena naturaleza, pero no hay que perderse el pueblo y el monasterio de El Paular.
Getty Images/Cavan Images RF
  Aranjuez, con palacio y conciertoAl sur de la capital, a 50 kilómetros está Aranjuez, al que dedicó un concierto Joaquín Rodrigo. Tiene el Palacio Real, la Casa de los Infantes, diversos jardines, la exuberancia del Tajo y Jarama...Getty Images
