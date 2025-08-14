Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
¿Es realmente feliz la gente en España o nos gusta fingir la felicidad?
David Andújar coge el micrófono y sale a la calle para informarse sobre la felicidad. Y es que según el CIS el 83 % de los españoles se considera bastante o muy feliz. Pero... ¿Es esto verdad? ¿Qué opinan los españoles? ¿Ellos son felices? ¿Fingen la felicidad? David Andújar informa.

David Andújar / Vídeo: Aurora Pascual
