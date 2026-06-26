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Espriella's Greatest Hits | La Huffetera
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Espriella's Greatest Hits | La Huffetera

Abelardo de la Espriella es desde esta semana el presidente electo de Colombia. En esta Huffetera repasamos algunos de los mejores momentos (con mejores queremos decir polémicos) del nuevo mandatario colombiano. Momentos como aquel en el que dijo ser ateo hasta que se presentó a las elecciones y se dio cuenta de que el 80% de los colombianos se declaran católicos. O como aquel otro en el que dijo ser un amante de los animales pero años antes había explicado con sorna su forma de maltratar a los gatos.

Héctor Juanatey
Aurora Pascual
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