Lorenzo Milá explica la diferencia entre un eclipse total y un eclipse al 99%: "Es muy grande"

Si hay una fecha señalada en rojo en el calendario en este mes de agosto es el día 12, cuando se producirá un eclipse total, un fenómeno astronómico que no se produce desde hace un siglo.

Este evento, que durará dos minutos, se podrá ver desde muchos puntos de España. No obstante, conviene tener en cuenta algunas cuestiones antes de disfrutar de esta experiencia casi única.

El periodista de TVE Lorenzo Milá, conocido por su desempeño como corresponsal en ciudades como Washington D.C. y Roma. Ahora presenta Objetivo Planeta, un espacio científico en el Canal 24 Horas de RTVE.

A escasas horas del eclipse, el periodista catalán ha explicado cuál es la principal diferencia entre un eclipse total y un eclipse al 99%. "Es muy grande. Cuando hablamos del 99% hablamos de uno que tiene una pequeña franja de sol, que desprende tal cantidad de luz y radiación, que por eso no se ve la corona", ha apuntado el periodista.

Al hilo de esto, ha alertado de que es fundamental protegerse de la radiación del sol en un fenómeno astronómico como este. "Aunque la uña del sol que se vea sea muy pequeña, es muy dañina", ha asegurado Lorenzo Milá.

Todo sobre el eclipse

El eclipse del próximo miércoles 12 de agosto de 2026 será un acontecimiento excepcional porque se trata del primer eclipse total de Sol visible desde España en más de un siglo. La franja de totalidad atravesará buena parte del norte y noreste peninsular, además de Baleares.

En esas zonas el Sol quedará completamente oculto durante entre uno y dos minutos, mientras que en gran parte del resto de España se verá como un eclipse parcial muy profundo.

Uno de los aspectos más importantes es la seguridad visual. Los expertos recuerdan que el Sol solo puede observarse con gafas homologadas para eclipses. Mirarlo directamente sin protección adecuada puede causar lesiones oculares graves e incluso pérdidas permanentes de visión.

También será clave elegir bien el lugar de observación. Al producirse al atardecer, el Sol estará muy bajo sobre el horizonte oeste, por lo que conviene buscar espacios abiertos y despejados, sin edificios, montañas o árboles que tapen la visión.