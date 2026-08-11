Jorge Drexler habla así sobre España y su gestión de los migrantes: "Un país asumiendo la verdad"

El cantautor y músico uruguayo Jorge Drexler ha hablado para el diario El País. Nacido en Uruguay en 1964, es padre, hijo, nieto y bisnieto de migrantes. Precisamente sobre esta cuestión le han preguntado en esta entrevista.

Según Drexler, él es "un emigrante enormemente afortunado", pues salió de su país "siguiendo un sueño vocacional" y no "huyendo de una persecución o de la angustia económica".

Al hilo de esto, ha explicado su particular visión del "éxito migratorio": "Se resume en el hecho de que conseguí que mis hijos, habiendo nacido en España, sientan a Uruguay como su casa también".

En esta cuestión pone de ejemplo a España, un país donde la migración ha sido clave a lo largo de su historia y que también lo es en la actualidad. "Veo a un país asumiendo la verdad: España necesita a sus inmigrantes y no solo desde el punto de vista económico o fiscal", ha explicado en El País. e

Sobre los migrantes, procedentes muchos de ellos de Latinoamérica, ha afirmado que en España "necesitamos esa música, ese entusiasmo, esa gastronomía, esos acentos, esa fuerza vital que tiene toda persona que se juega incluso el pellejo para salir adelante"

Por ello, Drexler cree que es "muy fácil entender lo ridículo y grave que es destratar a una población migrante hoy en día". "Por eso es tan importante una medida como la regularización extraordinaria. No veo una estadística solamente, veo personas, nombres, casos concretos donde se da resolución a una situación irregular que no beneficia a nadie", ha sentenciado.

A modo de conclusión, ha apuntado que la migración "no es un fenómeno unidireccional", sino que es "un péndulo que cambia de dirección con cada generación": "Mis abuelos fueron refugiados europeos en Latinoamérica. Su nieto volvió a migrar a Europa. Es ingenuo pensar que mis hijos o mis nietos no van a necesitar migrar nuevamente a América o a otro destino".