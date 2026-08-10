Hormigoneras, apisonadoras y excavadoras: así hace Taiwán ejercicios militares para ensayar un posible ataque de China a sus bases aéreas

Taiwán está llevando a cabo las maniobras Han Kuang, unos ejercicios militares a gran escala que se realizan anualmente para comprobar el nivel de preparación ante un potencial intento de invasión de la isla por parte de China, que reclama el territorio como propio.

Durante esas maniobras, que se desarrollarán hasta el 14 de agosto, las Fuerzas Armadas de Taiwán simulan una amplia variedad de situaciones bélicas, entre las que destacan las operaciones de contrabloqueo marítimo, la dispersión de las líneas de producción de armas en tiempo de guerra y la protección de infraestructuras críticas.

Tal y como informa EFE, la Fuerza Aérea taiwanesa realizó el pasado viernes un ejercicio que consistía en un despegue de emergencia de una formación de cazas ante una hipotética incursión china.

En concreto, el simulacro se llevó a cabo en la base aérea de Hsinchu y contó con la participación de los cazas Mirage 2000, unos aviones de combate polivalentes de fabricación francesa que constituyen la primera línea de defensa del espacio aéreo del norte de la isla de Taiwán.

Las tropas recrearon distintos escenarios de combate, como la carga de armamento en las aeronaves, la reparación de emergencia de las pistas y calles de rodaje de la base y la puesta a punto de los aparatos para un despegue inmediato.

En lo relativo a la reparación de las pistas de la mencionada base aérea, los equipos terrestres utilizaron hormigoneras, apisonadoras y excavadoras para retirar los escombros y rellenar un cráter existente en la propia pista.

Según han explicado fuentes militares consultadas por EFE, las pistas y calles de rodaje de los aeródromos militares serían un "objetivo prioritario" de Pekín en caso de ataque, por lo que su reparación temprana resulta esencial para garantizar el despegue, el aterrizaje y la entrada en combate de los cazas de la Fuerza Aérea taiwanesa.