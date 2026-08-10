El abogado que denunció lo del ático de Ayuso tiene claro que hay cosas que "no cuadran": "Las obras aparecen después de la compra"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno sobre incendios, el 29 de julio de 2026, en Madrid.

Las explicaciones ofrecidas hasta ahora sobre la compra del ático de la Comunidad de Madrid siguen suscitando muchas dudas. Así lo cree el abogado Javier Flores, que denunció la compra del inmueble ante el Tribunal de Cuentas.

En una entrevista en Al Rojo Vivo, ha defendido que la documentación conocida hasta ahora contradice el argumento de la urgencia institucional esgrimido por la Comunidad de Madrid y evidencia, a su juicio, una preocupante falta de transparencia en todo el proceso.

Flores ha puesto el foco en la cronología de los hechos. Según ha explicado, cuando se formaliza la compra del inmueble "no existe la obra" ni tampoco documentación administrativa que justifique las reformas que posteriormente se presentarían como necesarias.

Durante su intervención en el programa de laSexta, el abogado recordó que los documentos disponibles reflejan que la compra del inmueble se produjo antes de que existiera cualquier expediente relativo a las obras posteriores.

"Cuando se compra, no existe la obra y, cuando no existe la obra, no existe ningún documento de los que arrancan este tipo de expediente", afirmó. Según detalló, no es hasta siete semanas después cuando aparece el primer documento que alude a la necesidad de ejecutar reformas, cuantifica su coste y licita el contrato para la dirección de la obra.

"Las fechas no cuadran"

Para Flores, esta secuencia temporal desmonta uno de los principales argumentos utilizados para justificar la operación: "Nos vendían al principio que estas obras sí o sí tenían que hacerse, que tenían que buscar un lugar donde ubicarse de forma rápida".

Sin embargo, el abogado sostiene que "las fechas no cuadran". En este sentido, recordó que las obras aparecen documentadas después de la compra y que el inmueble adquirido "en ningún caso puede cumplir la función de oficinas".

Además, asegura que en aquel momento no existía ningún documento que acreditara o justificara mínimamente la necesidad de la operación tal y como fue explicada públicamente.

El debate también ha girado en torno al procedimiento utilizado para adjudicar la dirección de las obras. Este fin de semana, Flores publicó el contrato relacionado con la reforma vinculada al inmueble y explicó las particularidades de la fórmula empleada por la administración.

Según indicó, no se trata de un procedimiento ilegal. "Es algo que se hace en ciertas ocasiones cuando la administración necesita cierta agilidad o necesita específicamente contratar a alguien que solo esa persona pueda hacer este tipo de actuación", expuso.