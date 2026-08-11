Brad Pitt se sincera sobre su etapa más oscura: pensamientos suicidas y una recaída con el alcohol tras siete años abstemio

Brad Pitt, en el estreno de la su nueva película en Nueva York

Brad Pitt ha hablado pocas veces de una manera tan abierta sobre sus momentos más difíciles. A sus 62 años y después de décadas convertido en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood, el actor ha revelado que atravesó una etapa de tal sufrimiento que llegó a experimentar pensamientos suicidas por primera vez en su vida.

Lo ha contado en una extensa entrevista concedida a Esquire, que lo lleva a la portada de su edición de septiembre. Pitt relaciona aquel momento con determinados "asuntos familiares", aunque evita entrar en detalles, y describe hasta qué punto llegó a sentirse atrapado.

"No veía ninguna salida. El dolor era tan agobiante...", reconoce el intérprete, que asegura que nunca llegó a plantearse realmente pasar a la acción, pero sí experimentó por primera vez la sensación de comprender por qué una persona puede llegar a contemplar el suicidio.

Pitt explica que aquello le permitió entenderlo como una búsqueda desesperada de alivio frente al sufrimiento. Sin embargo, asegura que inmediatamente apareció también otra fuerza: su instinto de supervivencia.

"Creo que tenemos un instinto de supervivencia increíble. Y, en mi caso, ese instinto se activó de inmediato", relata.

Una recaída después de siete años sin beber

Durante la conversación, realizada el pasado junio en su residencia de Los Ángeles, el ganador de dos premios Oscar aborda también otro episodio especialmente delicado.

Después de siete años de abstinencia, Pitt volvió a consumir alcohol.

El actor asegura que no se trató de un regreso a los excesos de otras épocas, sino de algunos episodios puntuales que le sirvieron para confirmar que beber continúa sin siendo una buena opción para él.

"Me confié un par de veces y pensé: 'Sí... no, esto no es bueno para mí'. No en grandes cantidades", explica.

Pitt ya había hablado anteriormente de su relación problemática con el alcohol y de la decisión de dejarlo, pero ahora reconoce que aquella etapa de abstinencia tuvo alguna interrupción.

Sobre los problemas familiares que contribuyeron al momento de mayor sufrimiento, el actor se limita a reconocer que las "cosas de familia" no son fáciles.

Sus palabras llegan, además, después de que dos de los seis hijos que comparte con Angelina Jolie, Maddox y Zahara, hayan ocupado titulares recientemente al iniciar, según recoge la información, procedimientos para dejar de utilizar el apellido de su padre.

"Ojalá pudiera volver a los cincuenta"

La entrevista también deja espacio para una reflexión muy diferente sobre el paso del tiempo.

Pitt admite que, si pudiera retroceder una década, afrontaría algunas cosas de otra manera y aprovecharía mucho más aquellos años. Su consejo, después de todo lo vivido, es bastante sencillo: no esperar.

"Dios, ojalá pudiera volver a los cincuenta... Haría más cosas", asegura antes de lanzar una recomendación: "Cualquier cosa que tengas en mente: ve por ella. Ve por ella ahora mismo".

Una reflexión que adquiere otro significado después de sus confesiones anteriores. Pitt habla desde los 62 años de una década marcada por el éxito profesional, pero también por una ruptura familiar, problemas con el alcohol y un periodo de sufrimiento que, según acaba de revelar, llegó a llevarlo a un lugar mental en el que nunca antes había estado.