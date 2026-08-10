Pablo, camarero español en Suiza: "Vivo en una autocaravana, trabajo 42,5 horas a la semana y lo mejor son los dos días libres"
Un joven español que vive en Suiza y trabaja como camarero comparte en TikTok su rutina viviendo en una autocaravana.
Pablo es uno de los muchos jóvenes españoles que se han marchado a trabajar al extranjero. Se gana la vida como camarero en Suiza y en su caso existe una particularidad: ha optado por no compartir piso y vive en una autocaravana.
En su cuenta de TikTok (@dondevan1vanmydog) publica aspectos de su rutina y de su experiencia en este país. También habla de su labor como camarero. La jornada laboral es más extensa que en España: 42,5 horas semanales, y con turno partido, lo que siempre acaba restando tiempo libre.
Pablo no vive solo. En su autocaravana hay espacio para una mascota: su perra Bellota. Ella también aparece en los vídeos y comparte rutina con el joven español, especialmente durante los días que él descansa. "Son 48 horas de libertad absoluta donde el despertador no existe y el paisaje es nuestra única oficina", relata.
En estos días de asueto, Pablo y Bellota se dedican a recorrer Suiza y perderse en sus parajes naturales. Con la autocaravana resulta mucho más sencillo planificar las escapadas, pues disponen de libertad absoluta para desplazarse por el país.
En cuanto a su rutina laboral, Pablo reconoce que necesita empezar con "el cafelito de rigor". Asegura que es "imprescindible para arrancar el turno en el restaurante". Pero antes de ponerse a trabajar disfruta de un paseo mañanero con Bellota. Esto sirve para que la perra "descargue y se quede tranquila" mientras él encara la jornada.
Algunos días a la semana no hace jornada completa en el restaurante. En uno de sus vías celebra que solo le ha tocado "medio turno de comidas", por lo que aprovecha para pasear por el campo con Bellota.
Aunque otros españoles que trabajan y viven en Suiza advierten que la realidad del país es "no es para todo el mundo" y que resulta duro adaptarse a esta nueva realidad, Pablo se muestra optimista: "¿Se puede vivir así en Suiza? ¡Totalmente! Solo hace falta ganas y organización", subraya en su cuenta de TikTok.