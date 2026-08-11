La Fiscalía remite cuatro denuncias al juzgado por la compra del ático de Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno por los incendios forestales, en la Real Casa de Correos, el 29 de julio de 2026.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido cuatro denuncias al juzgado que ha abierto diligencias por la compra de un ático en el barrio madrileño de Chamberí por una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid para su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes jurídicas han informado a EFE de que el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha abierto esas diligencias a raíz de la denuncia que presentó la pasada semana el partido Iustitia Europa, con lo que, la Fiscalía no puede emprender un procedimiento paralelo.

Por esa razón, ha remitido a ese juzgado las cuatro denuncias que había recibido, tres de particulares y una del PSOE.

La investigación judicial se abrió por la denuncia de Iustitia Europa -una acusación habitual en procedimientos por corrupción-, en la que apunta la posible existencia de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público en la compra de ese ático por un importe de 6,3 millones de euros.

Ese partido político quiere conocer el expediente completo de compra, los informes de necesidad, tasación, legalidad urbanística, financiación, los acuerdos de la empresa pública Planifica Madrid, la posible intervención de la Consejería de Presidencia, la documentación sobre las obras de la Real Casa de Correos que justificarían la compra de ese ático como oficina temporal o la comisión inmobiliaria, entre otras cuestiones.

Las razones de los socialistas

El PSOE, por su parte, optó por presentar la denuncia ante la Fiscalía al entender que se ha podido incurrir en delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación.

Para los socialistas, o hay "una gravísima irresponsabilidad negligente" en una adquisición con una finalidad imposible de cumplir o "toda la justificación es incierta, y realmente se buscaba un inmueble para un uso residencial".

Según su denuncia, la venta "precipitada" del inmueble que acaba de emprender Planifica Madrid es otro "indicio" de posibles irregularidades en la compra y puede ser en sí misma una "situación irregular, también con posible relevancia penal".