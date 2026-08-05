El 'atiquito' de Ayuso, por Marta Flich

Si fueras la máxima responsable de la gestión de una comunidad autónoma y se te antojara un ático de 6,3 millones de euros en Madrid, pero no quisieras que nadie lo supiera; si después dijeras que ese dinero es para ayudar a las personas que lo han perdido todo en un incendio, mientras hubieras despedido a bomberos, precarizado sus condiciones y recortado en lo público porque tu rollito es usar dinero público para, llamémoslo, "desinvertir" y cedérselo a lo privado, con sus correspondientes márgenes de beneficio; y, aun así, pensaras que el mundo está contra ti porque no eres más que una víctima... este vídeo es para ti.
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