FESTIVAL EL PAÍS 50 ANIVERSARIO | Historias de columnistas: Millás, Lindo, Jabois y Caparrós
Los columnistas le aportan al periódico miradas diferentes, ideas, pensamiento y debates. Su espacio semanal se convierte en un refugio para los lectores, que buscan sus textos y saben qué día y dónde encontrarlos. ¿Cómo se escribe una columna?, ¿Cómo es su relación con el periódico?, ¿Cómo es el paso de cronista a columnista? Rosa Montero, Martín Caparrós, Juan José Millás, Manuel Jabois y Elvira Lindo compartirán sus historias, acompañados de Pablo Moro a la guitarra.