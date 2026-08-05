Tati, estadounidense: "Vivir en España me ha cambiado, no me imagino quedándome en EEUU"

Mudarse a otro país implica mucho más que cambiar de domicilio. Nuevas costumbres, otra cultura, otra forma de relacionarse... y, en muchos casos, una nueva manera de entender la vida. Eso es precisamente lo que asegura haber experimentado Tati, una creadora de contenido estadounidense afincada en España que ha compartido una reflexión en TikTok que está conectando con miles de personas que han vivido una experiencia similar.

En un vídeo publicado en su cuenta @tati in Spain, la joven explica cómo se ha sentido al regresar temporalmente a Estados Unidos después de casi dos años viviendo en España. Y reconoce que la sensación ha sido muy distinta de la que esperaba.

"Soy estadounidense, estoy visitando mi país porque ahora vivo en España", comienza explicando. Aunque recalca que ha pasado prácticamente toda su vida en Estados Unidos, admite que durante este viaje se ha dado cuenta de que algo ha cambiado.

"Me impresiona mucho lo que me está pasando", confiesa. La joven ya había hablado anteriormente sobre las diferencias que aprecia en la alimentación entre ambos países, una cuestión muy habitual entre los extranjeros que se trasladan a España. Sin embargo, en esta ocasión asegura que el cambio va mucho más allá de la comida.

"No sé quién soy"

Tati explica que pensaba que volver a su país sería sinónimo de sentirse completamente en casa, rodeada de su familia, de su idioma y de todo aquello que ha formado parte de su vida desde pequeña.

Pero la realidad ha sido distinta. "Siento que debería sentirme al cien por cien en casa aquí, con mi gente, donde se habla mi primer idioma... pero no me siento así. Me siento rara", reconoce.

La creadora de contenido deja claro que está disfrutando de volver a ver a su familia y que ese reencuentro le hace feliz, pero admite que todo lo demás le resulta diferente.

Según explica, vivir en España ha transformado muchas de sus prioridades. "Creo que está claro que vivir en España me ha cambiado como persona y ahora lo que valoro ha cambiado mucho", afirma.

Ese cambio le hace incluso plantearse su futuro en Estados Unidos. "Me cuesta imaginarme viviendo aquí", asegura.

Un sentimiento compartido por muchos expatriados

Aun así, Tati insiste en que no siente que haya dejado de ser estadounidense ni pretende presentarse como española después de apenas dos años viviendo en el extranjero. "No quiero decir que después de dos años ya no soy estadounidense y ahora soy española. No es así", aclara.

Lo que intenta explicar, dice, es una sensación difícil de definir, esa especie de identidad compartida que muchas personas experimentan tras pasar una temporada viviendo fuera de su país.

"Básicamente... no sé quién soy", concluye con sinceridad.

Su reflexión ha generado numerosas reacciones entre otros usuarios que aseguran haber vivido una experiencia parecida tras instalarse en otro país. Muchos coinciden en que, después de un tiempo en el extranjero, regresar al lugar donde crecieron ya no siempre produce la sensación de volver a casa, sino la de descubrir que ellos mismos han cambiado más de lo que imaginaban.