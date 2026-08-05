Juan del Val no se corta en su mensaje a los que gritan "Pedro Sánchez, hijo de..." en público: "Es una catetada, una falta de respeto a la democracia"

El escritor Juan del Val, ganador del Premio Planeta gracias a la novela Vera, una historia de amor, presentada con el seudónimo de Elvira Torres y por la que se llevó un premio de un millón de euros, ha publicado un vídeo en su perfil oficial de Instagram (@juandelval) en el que critica que se hagan los cánticos "Pedro Sánchez, hijo de puta".

Estaba de vacaciones, pero no se ha resistido a publicar el vídeo para comentar estos casos que le "indignan muchísimo": "Se está haciendo últimamente mucho en corridas de toros, en partidos de fútbol, en conciertos... En cualquier sitio público".

"¿No nos damos cuenta de lo enormemente dañino que es este comentario para la convivencia entre todos? Aparte de ser, perdonadme, una enorme catetada", ha defendido, avisando de que quien se moleste por su opinión puede dejar de seguirle en redes sociales.

"Una falta de respeto absolutamente inasumible"

Aun así, Del Val ha recordado que no tiene una buena opinión del presidente del Gobierno, como siempre ha expresado libremente en espacios como El Hormiguero: "Mi opinión personal es que Pedro Sánchez es el peor presidente de la democracia, con él ha peligrado más que con ningún otro la separación de poderes, creo que ha intentado de una manera lamentable copar todas las instituciones públicas".

Sin embargo, ha matizado que no deja de ser una opinión personal y que se puede compartir o no. Independientemente de las opiniones, estos cánticos le parecen "una falta de respeto absolutamente inasumible": "El cantar en un sitio público, entre un montón de gente, ese cántico. Nos empobrece mucho como país y no nos define bien como país".

Para el escritor es una falta de respeto a la democracia. "Te guste o no te guste, es algo que tenemos que entender si tenemos un sentido democrático. A los presidentes se les quita en las urnas, critícale todo lo que tú quieras criticarle, me parece fenomenal, como si no te gusta otro o quien sea, pero no se puede faltar el respeto en un coro".

Ha reiterado que le parece una "enorme catetada" y que la democracia consiste en aceptar lo que opina la mayoría: "Cuando haya elecciones, si no te gusta Sánchez, pues votas a otra opción y ya".