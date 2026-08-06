La ministra de Deportes rompe el silencio tras el rumor sobre la final del Mundial 2030: "La FIFA ha sido muy clara y muy tajante"

La polémica sobre la sede de la final del Mundial 2030 sigue dando que hablar. Después de que este miércoles una información publicada por el diario británico The Times apuntara a un supuesto ofrecimiento de la FIFA para que Marruecos acogiera el partido por el título, el organismo internacional salió rápidamente a desmentirlo. Y ahora ha sido el Gobierno español quien ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha asegurado que la FIFA ha sido "muy clara y muy tajante" negando esas informaciones y ha insistido en que España seguirá trabajando para que la final del torneo se dispute en territorio español.

"Queremos que la final sea en España"

En una entrevista concedida al programa Hora 25 de la Cadena SER, Tolón reconoció que la noticia les sorprendió, aunque destacó que la reacción de la FIFA fue inmediata. "Nos ha sorprendido mucho esta tarde y lo más importante es que la FIFA ya lo ha desmentido. Nosotros estamos trabajando con la FIFA y tenemos la próxima reunión en el mes de septiembre. Ha sido muy clara y muy tajante desmintiendo esta noticia", afirmó.

La ministra subrayó que el objetivo del Ejecutivo no ha cambiado. "Vamos a seguir trabajando porque queremos, y así tiene que ser, que la final del Mundial sea en España", insistió.

Las bazas de España

Tolón defendió que España reúne argumentos de sobra para albergar el encuentro más importante del campeonato.

Recordó que el país viene de proclamarse campeón del mundo tanto en categoría masculina como femenina y destacó la experiencia española organizando grandes acontecimientos deportivos internacionales.

"España tiene mucho que ofrecer, no solamente desde el punto de vista deportivo", señaló.

También puso en valor la red de infraestructuras, las comunicaciones y la seguridad del país como factores que, a su juicio, juegan a favor de la candidatura española. "Estoy convencida de que la FIFA va a elegir la final en España", aseguró.

Sin entrar en la crisis con Marruecos

La ministra evitó relacionar el debate sobre la final del Mundial con la crisis migratoria que vive Ceuta y las tensiones diplomáticas de los últimos días con Marruecos. "No voy a entrar a valorar porque eso son cuestiones que elige la FIFA", respondió al ser preguntada por esa posibilidad.

También recordó que la organización del Mundial 2030 nació como una candidatura impulsada inicialmente por España y Portugal, a la que posteriormente se incorporó Marruecos.

Aunque la decisión definitiva corresponde exclusivamente a la FIFA, el Gobierno mantiene su confianza en que el partido por el título acabe disputándose en España.

Eso sí, Tolón prefirió no pronunciarse sobre qué ciudad debería albergar ese encuentro, ya sea Madrid o Barcelona. "Como Gobierno queremos que la final sea en España. Será la FIFA quien decida, pero queremos que sea en nuestro país porque lo merecemos", concluyó.