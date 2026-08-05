Es más fácil cruzarte con un ex en Madrid que encontrarle sentido a las explicaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el ático

Decía Isabel Díaz Ayuso que la Madrid es tan grande que es imposible encontrarse con una expareja, y uno tiene la duda de si no sería más sencillo cruzarse con un o una ex entre los casi 500 metros cuadrados del ático que compró el Gobierno regional en Chamberí que encontrar coherencia en las explicaciones que ha dado el Ejecutivo madrileño acerca de la venta del inmueble. Primero que si habían iniciado la venta de cinco inmuebles con los que pensaban obtener alrededor de 20 millones, luego que eran el ático de Chamberí y otros cuatro en Gran Vía... y ni una cosa ni la otra.

Cuando el consejero de Presidencia de la Comunidad y también presidente de la sociedad mercantil pública Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, anunció que había dado orden para que se iniciara la venta del ático y otros cuatro inmuebles en la calle Gran Vía, omitió que en sus últimos Presupuestos ya se preveía que la sociedad pondría a la venta dos inmuebles: el ubicado en Gran Vía, 6 (uno, no cuatro), y el que Planifica Madrid tenía en la calle Santa Catalina, 6. El precio de salida de la puja sería de algo más de once millones para el primero y 21 millones para el segundo. En aquel momento, la Sierra Oeste de Madrid todavía no había sido asolada por los incendios. ¿Por qué sacarlos entonces a la venta? Pues porque, según reflejan los Presupuestos, ambos "se han venido utilizando como oficinas" aunque "su uso urbanístico" sea residencial, "con imposibilidad de obtener la preceptiva licencia para uso de oficinas".

Hasta hace unos meses, y según figura en un listado público de Planifica Madrid, la tercera planta de Gran Vía, 6 (más de 9.000 metros cuadrados) estaba ocupada por la Comisión Jurídica Asesora de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, liderada por el propio García Martín. Si bien en este caso la subasta quedó desierta, no sucedió lo mismo con el edificio de Santa Catalina, 6. Donde antes había oficinas sin la preceptiva licencia urbanística ahora habrá viviendas de lujo después de que la inmobiliaria mexicana Be Grand comprara el inmueble por 31,5 millones de euros.

Si en 2025 la Comunidad puso a la venta ambos inmuebles a sabiendas de que eran de uso residencial, ¿cómo es posible que hace apenas unos meses compraran un ático en Chamberí y dijeran que serviría como "oficina temporal" cuando tampoco se podía? Poco después de que el diario El País adelantase la adquisición del inmueble, desde el Gobierno regional atribuyeron la operación a la necesidad de que Ayuso contara con un lugar en el que poder trabajar mientras la sede de la Presidencia estaba en obras. Pero, más allá de que el ático tenga toda la pinta de casa (tiene hasta una sala de cine) antes que de cualquier otra cosa, la normativa urbanística del Ayuntamiento impide por si acaso un uso que no sea el residencial, como sucedía con los otros inmuebles.

Con unas explicaciones que no comprende ni la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, la Comunidad de Madrid encontró en los incendios una suerte de salida en falso al dislate. Hace pocos días, y a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, el Ejecutivo del Partido Popular anunció que había iniciado el proceso de venta de cinco inmuebles repartidos entre Gran Vía y el Paseo del General Martínez Campos. Con esas operaciones espera ganar alrededor de 20 millones de euros que supuestamente usará en la reconstrucción de la Sierra Oeste. Poco después de enviar esa nota, el consejero de Presidencia de Ayuso detalló que con esos cinco inmuebles se referían al ático y a otras cuatro viviendas en Gran Vía que en realidad son la tercera planta que Planifica Madrid siempre ha tratado como un único inmueble y que ya estaba a la venta, aunque sin demasiado éxito. Según avanzó Público.es, desde la Comunidad hablan de cuatro pisos porque en el Registro de la Propiedad "está dividido en cuatro fincas registrales, con numeración correlativa". Si uno dice que venderá cinco viviendas y no dos por unos 20 millones, es más fácil ocultar el elevado precio de una de ellas.

Si fuera por el Gobierno madrileño, nadie sabría por qué ni por cuánto se compró el ático. De hecho, la propia Ayuso ha dicho esta mañana desconocer los movimientos que realiza Planifica Madrid. "No tengo la menor idea porque no es mi competencia saberlo", dijo la presidenta respecto a las operaciones de la sociedad pública que gestiona el patrimonio del Gobierno que preside. Según ha confirmado El País, sin embargo, se sabe ya que Planifica Madrid pagó 6,3 millones a una inmobiliaria de lujo con sede en La Moraleja, una empresa que además se llevó una comisión del 3% por la operación. Ahora ya sí; si se suma esa cifra a los once millones que la empresa pública puso como precio de salida para el inmueble en Gran Vía se obtienen casi esos 20 millones de los que habló Ayuso.

Por recopilar: en sus últimos Presupuestos, la sociedad mercantil pública Planifica Madrid anunció la venta de dos de sus inmuebles, que usaba como oficinas sin poder hacerlo (uno en Gran Vía y otro en Santa Catalina). La subasta por el primero, con un precio de salida de once millones, no salió bien. El segundo lograron venderlo por 31,5 millones de euros. El ático en Chamberí, que ahora quieren vender, se compró por 6,3 millones, aunque en realidad había salido a la venta por 6,6 millones. A esta venta se sumaría la ya prevista de la planta en Gran Vía, 6. Menos mal que, entre medias, Ayuso ha anunciado que Leo Messi ha aportado 80.000 euros para ayudar a la reconstrucción. Eso sí lo sabe.