La actriz Cristina Castaño intenta pedir una cita en el SEPE y critica la dificultad para pedir cita: "Una semana intentándolo y no da resultado"

La actriz Cristina Castaño, que viene de hacer un grandísimo concurso en Tu cara me suena, de Atresmedia, ha dado voz a lo que muchos viven cuando intentan pedir una cita por internet para acudir al SEPE, ya sea para solicitar una prestación o para cualquier otra consulta.

Este pasado martes 4 de agosto publicó un tuit mencionando al perfil oficial del SEPE para avisar de que lleva una semana intentando solicitar una cita y que, aun así, no lo ha conseguido. Tras pedir ayuda a través de la red social X, el SEPE le contestó pidiéndole más detalles por mensaje privado sobre el trámite o la consulta.

Así fue, pero el resultado provocó aún más indignación, ya que la respuesta no fue otra que la misma que ya estaba recibiendo: pedir la cita por internet. Por eso, este miércoles 5 de agosto ha denunciado las dificultades de la web para poder solicitar una cita.

"Una absoluta vergüenza"

"Me parece una ABSOLUTA VERGÜENZA que no haya manera de pedir cita en el SEPE y que te digan que te van a ayudar por privado y se dediquen a pedirte que hagas lo que llevas una semana intentando", ha lamentado en el tuit.

"No da resultado porque el sistema de citas no te permite coger cita", ha rematado, consiguiendo más de 330.000 visualizaciones y 2.000 'me gusta' (y subiendo). Ha recibido más de 300 reacciones de usuarios a los que les ha pasado lo mismo.

La primera, del propio SEPE: "Gracias por tu comentario porque nos ayuda a mejorar. Intentamos mejorar cada día poniendo nuevos canales de tramitación para las personas desempleadas, como el Área Personal para tramitar en plazo y sin desplazamientos, en la que puedes seguir el estado de tu solicitud".

La actriz no da tregua y les ha contestado que "no se líen con buenas intenciones": "No es normal que el derecho a prestación se vea impedido por un sistema que se supone informatizado y sencillo, pero el que es, a la vista de los comentarios, imposible de acceder para la gran mayoría".