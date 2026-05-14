"La ópera bufa de ciertos políticos y la conspiración", por Marta Flich
Está de moda ser conspiranoico de la misma forma que estaban de moda unas hombreras desproporcionadas. Con ambas se hacía el ridículo pero las hombreras no eran peligrosas. En estos últimos días hemos vivido distintos tipos de vergüenza ajena pero cada caso a supuesto un peligro diferente. El denominador común de las personas que usan esto es el mismo: la realidad no les vale porque les deja fatal y entonces hay que intentar convencer por otra vía con la inestimable colaboración de afines o subvencionados. Eso es así. Solo hay una forma de que la opera bufa sea un arte y verdad en ese marco: que se vea en un teatro, en cuyo caso, máximo respeto a los artistas, o que esa opera, esa sátira, esa burla sea involuntaria porque creas que te van a seguir la cuerda.