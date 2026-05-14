Vuelco en el tiempo: la Aemet anuncia que terminan las lluvias y en estas zonas hará calor veraniego

La primera quincena de mayo está siendo lluviosa y más fría de lo habitual. Una borrasca ha dejado precipitaciones, tormentas y granizo en buena parte de la península estos últimas días, y lo cierto es que aún quedan unas pocas jornadas de inestabilidad.

Este jueves habrá lluvias y rachas de viento de cierta intensidad en el norte de la península. De hecho, la Aemet ha activado el aviso amarillo en el litoral asturiano y el cantábrico debido a fenómenos costeros, aunque considera que el peligro es bajo.

El viernes también se esperan precipitaciones en el norte de la península, y además habrá lluvias en zonas del centro (podría haber inestabilidad en San Isidro, en Madrid) y del sur.

Además, tanto el jueves como el viernes las temperaturas continuarán siendo bajas para lo que es habitual en esta época del año, con máximas por debajo de los 20ºC en amplias zonas del país.

El cambio comenzará a partir del sábado. La península empezará a estar influenciada por un anticiclón que asegurará el buen tiempo y un ascenso de las temperaturas. Durante esta jornada aún quedarán algunos chubascos aislados en el norte, pero desde en el resto del país están asegurados los cielos despejados. El domingo ya será soleado y dirás adiós al frío.

Las temperaturas serán altas la semana que viene

La Aemet avisa de que la semana que viene irán subiendo las temperaturas de manera progresiva. Lo más probable es que sean más altas de lo que es habitual para el mes de mayo.

El ascenso se va a notar especialmente en el sur y en el nordeste peninsular. La jornada más calurosa, de momento, podría ser la del miércoles, con máximas de 36ºC en Badajoz, de 34ºC en Córdoba y de 32ºC en Sevilla. Estos registros son más propios del verano que de la primavera. No se esperan lluvias en prácticamente toda la península, debido a la influencia del anticiclón.

La Aemet ya pronosticó una primavera más cálida de lo normal. Aunque ha habido algunas jornadas frías en las últimas semanas, el conjunto de la estación sí que va a ser caluroso.