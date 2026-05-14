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Nervios de última hora de cara a las andaluzas: los últimos sondeos internos
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Nervios de última hora de cara a las andaluzas: los últimos sondeos internos

La irrupción de Adelante Andalucía en esta recta final podría cambiar el reparto del último escaño en algunas de las provincias. Moreno Bonilla deja fuera a los "perfiles más duros" del PP para apostar por la moderación.

Pablo Montesinos
Pablo Montesinos
La candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero
La candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús MonteroEFE

Últimos compases de la campaña electoral en Andalucía. Las elecciones son este domingo, 17 de mayo, y los nervios van a más en todos los partidos. La pregunta clave sigue siendo la misma: ¿podrá Juanma Moreno revalidar la mayoría absoluta o se verá abocado a intentar entenderse con Vox?

El PP cree que lo puede conseguir, incluso irse a los 57-58 escaños (la mayoría está fijada en los 55), pero ojo con el baile del último escaño en las últimas provincias. La irrupción de Adelante Andalucía en esta recta final es tal que podría afectar a ese reparto, afectando al PP pero también al PSOE o incluso a Vox.

Con respecto a Vox, la subida de los de Santiago Abascal es limitada. Suben, sí, pero menos de lo que necesitan para lograr su gran objetivo: esto es, ser claves en el futuro gobierno de Juanma Moreno.

Así las cosas, la estrategia de Moreno en estas últimas horas pasa por no cometer errores. Ha dejado fuera de escena a los perfiles duros del partido, como Ester Muñoz, Cayetana Álvarez de Toledo o Miguel Tellado. Moreno lo apuesta todo a la moderación para acercarse a quienes dudan e incluso al votante socialista que pueda estar descontento.

Mucha preocupación en el PSOE

En el PSOE la preocupación, incluso el pánico en algunas provincias, se palpa cada vez más. La ausencia de ministros en el funeral de los guardias civiles fallecidos en Huelva o el error de Montero de hablar de ello como un "accidente laboral" han sido la puntilla. Así lo admiten algunas fuentes socialistas. Los más pesimistas apuntan a que el batacazo puede ser tal que no llegarían ni a los 28 diputados. Su suelo, cabe recordar, son los 30 diputados que obtuvo en los anteriores comicios el ahora senador Juan Espadas.

Y, tal como avanzamos en El HuffPost, Moncloa ya empieza a articular un cortafuegos si efectivamente se cumplen los peores pronósticos y María Jesús Montero fracasa. Pase lo que pase, dicen, no habrá adelanto de las generales aunque Pedro Sánchez se haya implicado especialmente en esta campaña. 

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En Moncloa todavía hay quien confía en que esos restos quiten la absoluta a Moreno: “Los titulares entonces, presagian, serán otros”.

Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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