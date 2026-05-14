Nervios de última hora de cara a las andaluzas: los últimos sondeos internos

Últimos compases de la campaña electoral en Andalucía. Las elecciones son este domingo, 17 de mayo, y los nervios van a más en todos los partidos. La pregunta clave sigue siendo la misma: ¿podrá Juanma Moreno revalidar la mayoría absoluta o se verá abocado a intentar entenderse con Vox?

El PP cree que lo puede conseguir, incluso irse a los 57-58 escaños (la mayoría está fijada en los 55), pero ojo con el baile del último escaño en las últimas provincias. La irrupción de Adelante Andalucía en esta recta final es tal que podría afectar a ese reparto, afectando al PP pero también al PSOE o incluso a Vox.

Con respecto a Vox, la subida de los de Santiago Abascal es limitada. Suben, sí, pero menos de lo que necesitan para lograr su gran objetivo: esto es, ser claves en el futuro gobierno de Juanma Moreno.

Así las cosas, la estrategia de Moreno en estas últimas horas pasa por no cometer errores. Ha dejado fuera de escena a los perfiles duros del partido, como Ester Muñoz, Cayetana Álvarez de Toledo o Miguel Tellado. Moreno lo apuesta todo a la moderación para acercarse a quienes dudan e incluso al votante socialista que pueda estar descontento.

Mucha preocupación en el PSOE

En el PSOE la preocupación, incluso el pánico en algunas provincias, se palpa cada vez más. La ausencia de ministros en el funeral de los guardias civiles fallecidos en Huelva o el error de Montero de hablar de ello como un "accidente laboral" han sido la puntilla. Así lo admiten algunas fuentes socialistas. Los más pesimistas apuntan a que el batacazo puede ser tal que no llegarían ni a los 28 diputados. Su suelo, cabe recordar, son los 30 diputados que obtuvo en los anteriores comicios el ahora senador Juan Espadas.

Y, tal como avanzamos en El HuffPost, Moncloa ya empieza a articular un cortafuegos si efectivamente se cumplen los peores pronósticos y María Jesús Montero fracasa. Pase lo que pase, dicen, no habrá adelanto de las generales aunque Pedro Sánchez se haya implicado especialmente en esta campaña.

En Moncloa todavía hay quien confía en que esos restos quiten la absoluta a Moreno: “Los titulares entonces, presagian, serán otros”.