"Algunos de sus comentarios y gestos parecen un monólogo cómico": qué piensan en China sobre Donald Trump

Donald Trump y Xi Jinping se han reunido en Pekín. El presidente estadounidense llegó a China este miércoles por la noche, y a primera hora de este jueves le ha recibido su homólogo.

La guerra de Irán, las tensiones tecnológicas o la situación de Taiwán son algunos de los puntos a tratar entre ambos líderes. Trump ya ha lanzado un mensaje de esperanza: "Vamos a tener un fantástico futuro juntos", ha asegurado.

Pero esta cumbre se puede analizar más allá de la política. Una de las cuestiones que más curiosidad despierta es la opinión de los habitantes chinos sobre Donald Trump. Sobre todo si se tiene en cuenta la tensión que ha existido entre China y Estados Unidos en los últimos años.

Los ciudadanos chinos ya mostraron su opinión antes de la reunión de esta mañana, dejando frases tan demoledoras como "si a una persona le gusta la paz, no le puede caer bien Trump" u "Odiamos a Trump. Le damos la bienvenida a Putin".

Pero ¿qué piensan ahora que el presidente norteamericano ha llegado a China?

Esto es lo que piensan en China sobre Trump

La opinión de los ciudadanos chinos sobre Donald Trump no es demasiado positiva. Así lo atestiguan los testimonios que ha recogido The New York Times en las últimas horas.

"Algunas de sus palabras y gestos parecen un monólogo cómico", relata Milly Zhu, una mujer de 34 años que reside en Pekín. "Nuestro presidente Xi es más serio", añade.

El reportaje señala que gran parte de los habitantes de China conocen perfectamente a Donald Trump y que están al tanto de su intento de asesinato, de su trayectoria empresarial o de su negativa de usar mascarilla durante la pandemia.

"No es amigo de China, y creo que a su edad ya no debería ser presidente", expone Yang Saixiang, una trabajadora de un centro de manicura, también de Pekín,

Otros, sin embargo, son favorables a que Estados Unidos y China mantengan buenas relaciones. "Sería mejor evitar las guerras arancelarias y cooperar amistosamente", opina Chen Gang, un comerciante de acero de 42 años.

El País también ha recabado testimonios similares de ciudadanos chinos. "No es una persona de confianza. Es un hombre de negocios, no un buen líder", advierte el cliente de una peluquería pekinesa. "Es un loco", apunta otro. “Es un momento delicado en el mundo. ¿A qué viene? Va a causar muchos malentendidos“, expresa Zhang, un cocinero de 60 años.

Trump permanecerá en China hasta el 15 de mayo. Es su segunda visita desde 2017. No parece que su imagen en el gigante asiático vaya a mejorar en las próximas horas.