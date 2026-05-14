Las vacunas y tratamientos para el hantavirus que podrían estar disponibles en los próximos años: esto es lo que se sabe de cada investigación

El hantavirus está causando preocupación en todo el mundo. Cuando se detectó el brote en el MV Hondius saltaron las alarmas de las autoridades sanitarias, que han tenido que actuar con celeridad.

Los pasajeros ya han desembarcado y se encuentran en sus países de origen. Ha habido nuevos positivos, por ejemplo, un español que se encuentra hospitalizado en el Gómez Ulla y presenta síntomas como febrícula o una leve dificultad respiratoria.

La mayoría de países con contagiados están siguiendo el mismo protocolo: aislarlos en un hospital para que guarden cuarentena. No es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que no lo impone como obligación. Esto no significa que haya más riesgo de propagación.

Desde el principio los expertos han lanzado un mensaje de tranquilidad: no se va a producir una pandemia como la de coronavirus. El hantavirus no es tan fácil de transmitir, aunque se trate de la variante Andes, que es la que permite el contagio entre humanos.

Es normal, en cualquier caso, que exista cierta preocupación del hantavirus, ya que la letalidad puede llegar al 40% y no existe un tratamiento específico, tampoco una vacuna que ayude a prevenirlo.

Algunos investigadores están trabajando tanto en tratamientos como en vacunas. Dentro de unos años podrían haber desarrollado este tipo de soluciones, aunque no se esperan a corto plazo.

Tratamientos para el hantavirus

En este momento las personas contagiadas por el hantavirus no reciben un tratamiento específico. Los médicos pueden ayudar a paliar los síntomas, por ejemplo, bajando la fiebre o tratando las náuseas y los vómitos. En casos más graves suelen administrar oxígeno, pues en estas fases la vida del paciente corre peligro.

Uno de los fármacos que se podría utilizar contra el hantavirus es el favipiravir, que se usa habitualmente para la gripe. Según Le Monde, hay científicos elaborando un protocolo para poner en marcha este tratamiento en casos de hantavirus.

El mismo medio habla también sobre la ribavirina, un fármaco utilizado para afectaciones renales. Podría servir para el daño hepático que causa el hantavirus.

No está demostrado que estos medicamentos funcionen contra el hantavirus, pero sí que hay grupos de trabajo investigando sus posibles beneficios y cómo utilizarlos en estos casos.

¿Habrá una vacuna contra el hantavirus?

El virólogo Jay Hooper, del Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos, está desarrollando una vacuna contra el hantavirus, y específicamente una que pueda funcionar para prevenir el contagio de la cepa Andes, según publica la revista Nature.

Hooper ya tiene una vacuna que ha conseguido inocular anticuerpos neutralizantes en humanos. Existe, sin embargo, un problema: al no haber miles de casos de hantavirus al año, resulta muy complicado hacer ensayos de fase 3.

Esta vacuna requiere de tres dosis para ser efectiva. Hooper ha pedido en entrevistas y declaraciones a medios que las compañías farmacéuticas inviertan en su investigación. La financiación suele ser otro obstáculo en este tipo de estudios.