Hacienda confirma cómo incluir las herencias en la declaración de la renta

Las herencias se tienen que incluir en la renta

La campaña de la renta ya está en marcha. Tienes hasta el 30 de junio para presentarla, y aunque millones de contribuyentes ya lo han hecho, seguramente esperando que les llegue pronto la devolución, otros prefieren apurar el plazo.

A lo largo de la campaña surgen dudas de todo tipo, por ejemplo, relacionadas con las deducciones, ya que te pueden ayudar a ahorrar dinero. Otras preguntas tienen que ver con el pago a Hacienda, si es que te sale este resultado, pues existe la posibilidad de fraccionarlo y hacer el ingreso en dos veces.

Existe otra pregunta recurrente: ¿qué pasa si has recibido una herencia? ¿Es necesario incluirla en la declaración de la renta?

Hacienda es bastante clara al respecto: las herencias no tributan directamente en el IRPF, hay que declararlas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Tienes un plazo de seis meses para presentarlo desde que se produce el fallecimiento. Se debe hacer a través del modelo 650, en el que se indican todos los bienes heredados.

Pero en ciertas situaciones también debes reflejar la herencia en la renta. Es habitual que acaben teniendo algún efecto a nivel fiscal, sobre todo si te ha supuesto algún tipo de ganancia.

En qué casos hay que incluir las herencias en la renta y cómo hacerlo

Estos son los casos en los que debes declarar la herencia en la renta. La mayoría tienen que ver con la herencia de bienes inmobiliarios:

Has obtenido ingresos por los bienes heredados: el ejemplo más claro es el de poner en alquiler una vivienda heredada. Estos beneficios se deben declarar como rendimientos del capital inmobiliario. También ocurre con las cuentas bancarias heredadas, que tributan como rendimientos del capital mobiliario.

el ejemplo más claro es el de poner en alquiler una vivienda heredada. Estos beneficios se deben declarar como rendimientos del capital inmobiliario. También ocurre con las cuentas bancarias heredadas, que tributan como rendimientos del capital mobiliario. Vendes un bien heredado: esto sucede si vendes acciones, inmuebles u otros bienes que hayas heredado. Cuentan como ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF.

esto sucede si vendes acciones, inmuebles u otros bienes que hayas heredado. Cuentan como ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF. Planes de pensiones heredados: aquí es donde fallan muchos contribuyentes. Los planes de pensiones tributan directamente en el IRPF del beneficiario. Lo hacen como rendimientos del trabajo y se integran en la base general.

En definitiva, al poco de producirse el fallecimiento entras que ajustar cuentas con el Impuesto de Sucesiones, y al año siguiente es bastante probable que tengas que incluirla de alguna de estas maneras en la declaración de la renta.

¿Qué pasa con la renta del fallecido?

Hay otro aspecto a tener en cuenta: la declaración de la renta del fallecido la deben presentar los herederos.

Esto es así siempre y cuando el fallecido estuviese obligado a presentarla, es decir, que cumpliese con los umbrales estipulados por Hacienda.

Si la renta sale a pagar, la deuda forma parte de la herencia y se paga con cargo al patrimonio heredado. Si sale a devolver, Hacienda reparte la cuantía entre los herederos.