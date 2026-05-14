Renfe denuncia a Vito Quiles por estafa: sacaba el billete sólo para parte del recorrido y utilizaba salas sin autorización

Mala semana para el agitador Vito Quiles. Si ayer se confirmaba que el Congreso de los Diputados suspendía su acreditación, junto con la del ultraderechista Bertrand Ndongo, ahora Renfe acaba de confirmar que tiene un procedimiento abierto contra el joven por un presunto delito de estafa.

El escándalo, conocido ya por la prensa, estalló el pasado verano, si bien ahora fuentes de la compañía han confirmado a EuropaPress el procedimiento. Todo comenzó en el mes de agosto, cuando Quiles sacó un billete para viajar en AVE de Alicante a Albacete, usando una butaca confort que no había contratado y siguiendo su viaje a Madrid tras la parada en la ciudad manchega en la que se debía haber bajado.

Cuando fue pillado por un interventor del tren, y ante su insistencia, el agitador pagó la cantidad correspondiente a su exceso de viaje. Sin embargo, eso no fue lo único que ocurrió, pues según imágenes que él mismo publicó en las redes sociales llegó a utilizar una sala Executive a la que no tenía acceso.

Al comprobar que lo de pagar solo parte del recorrido se trataba de un gesto habitual en el agitador ultra, la compañía decidió denunciarle por estafa, tanto por obtener un lucro económico en perjuicio de la compañía como por el "daño reputacional" por la "publicidad que el denunciado daba a su conducta".

El joven, de 26 años, ha sido citado por el juzgado dos veces en el marco de este procedimiento. La primera de ellas se llegó a suspender tras no localizarle mientras que en la segunda ocasión no se presentó pese habérsele notificado "en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal".

Ya no podrá entrar en el Congreso de los Diputados

Desde hoy, tanto Vito Quiles y Beltrand Ndongo no podrán entrar en el Congreso de los Diputados. La medida aterriza después de que el órgano de Gobierno de la Cámara Baja de mayoría progresista llegase a un acuerdo este miércoles tras varias denuncias contra sendos agitadores.

Según fuentes consultadas por la agencia EFE, la medida se toma de forma cautelar "para proteger los intereses y derechos de los diputados y representantes de los medios de comunicación ante la "reiteración de altercados y notable deterioro de la convivencia". Los dos tienen 10 días para recurrir.