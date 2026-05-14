Ayuso responde a las críticas por su polémico viaje con más fuego: "México no existió hasta que llegaron los españoles"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el pleno en la Asamblea de Madrid, tras su vuelta de México.

No ha habido el mínimo giro de guion respecto al argumentario que la mandataria madrileña, exhibió el martes tras regresar de su polémica gira política por México. Un viaje en el que recibió críticas a su defensa de la figura de Hernán Cortés y la conquista española, vio cómo se le cancelaban actos o era blanco de protestas y en el que Ayuso no ha aclarado qué ocurrió durante el fin de semana en la Riviera Maya en el que vació su agenda. La Asamblea de Madrid ha acogido hoy el reiterado relato de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum y el de Pedro Sánchez se confabularon para dejar sin protección a Ayuso y a su equipo. Pero echando aún más leña al fuego.

Se esperaba que la oposición al PP madrileño se interesase por conocer los resultados de un viaje destinado a recabar inversiones económica y promocionar Madrid, en el que fue apartada de los Premios Platino de cine iberoamericano que suponen una inyección de cerca de medio millón de euros de las arcas madrileñas. Ayuso ha optado por la misma estrategia y ha cargado contra la izquierda nacional y la mexicana asegurando que con sus críticas están "retorciendo la Historia de España en México".

No se quedó ahí Ayuso, que tras realizar esa alusión histórica, ha aprovechado para dejar una afirmación interpretable como un ataque más a las sociedades precolombinas: "México no existió hasta que llegaron los españoles".

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