Nolan responde a las críticas sobre las armaduras y la música de 'La Odisea': "La poesía oral es análoga al rap"

A pesar de ser una de las cintas más esperadas este 2026, la adaptación cinematográfica de La Odisea de la mano del director Christopher Nolan está dando mucho que hablar antes de su estreno y no precisamente para bien.

Con las primeras imágenes del tráiler hubo quien criticó que su estética parecía más una cinta de superhéroes como la saga de Batman que él mismo dirigió, algo de lo que se defendió diciendo que "Marvel o DC provienen de las epopeyas".

A esto se han sumado las críticas de sectores de ultraderecha o de personajes extremistas como Elon Musk, que han criticado decisiones de casting como que Lupita Nyong'o encarne tanto a Helena de Troya como a Clitemnestra, pero también con Elliot Page como Aquiles —ambos personajes, recordemos, protagonistas de una ficción mitológica— del que ha compartido imágenes abiertamente tránsfobas.

Por un lado, a raíz de una publicación en X del humorista de ultraderecha Matt Walsh que decía que "nadie en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong'o sea 'la mujer más bella del mundo", añadió que era "cierto" y también señaló que era "real" que fuera "racista con las personas blancas y griegas". Asimismo, dejó entrever en otra publicación que con la inclusión racial y LGTBIQ+ del casting el cineasta quería "los premios" de la Academia de Hollywood, que ha tachado de "hipócrita".

Pero más allá de las críticas de las hordas ultraderechistas hacia esta versión de La Odisea que llenan X, el cineasta ha defendido varias decisiones estéticas como las comentadas armaduras o las armas de Ulises (Matt Damon) o Agamenón (Benny Safdie).

En una entrevista con la revista Time, Nolan defendió que "existen dagas micénicas de bronce ennegrecido". "La teoría es que probablemente ya existían en aquella época de bronce ennegrecido. Se toma bronce, se le añade oro y plata, y luego se usa azufre… Con Agamenón, Ellen [Mirojnick], nuestra diseñadora de vestuario, intenta transmitir su posición privilegiada con respecto a los demás. Eso se logra mediante materiales que serían muy costosos", explicó sobre esta decisión artística.

También defendió la decisión de incluir a Travis Scott como un bardo, que narró las hazañas de Ulises, a pesar de que ha dejado claro que entonces no existían las orquestas y la elección musical le supuso todo un reto.

"Lo elegí porque quería hacer un guiño a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral, que es análoga al rap", indicó Nolan ante las críticas de que un rapero contemporáneo tenga un rol protagonista en una epopeya clásica.

Además, en su entrevista Nolan dejó claro que el proceso de documentación arqueológica ha sido especialmente minucioso para esta cinta. "Las representaciones más antiguas de los personajes homéricos suelen reflejar la forma de vida de la gente de la época de Homero", señaló. "Así que hay argumentos sólidos para representar las cosas de esa manera, porque así fue como el primer público recibió la historia", añadió.

Un reparto de alto nivel

Además de los papeles de Page y Nyong'o, los dos tráileres publicados hasta el momento muestran fragmentos como la lucha de Antinóo (Robert Pattinson) por casarse con Penélope (Anne Hathaway) durante la ausencia de Ulises (Matt Damon) en Ítaca, así como las reticencias y los enfrentamientos con Telémaco (Tom Holland).

Pero también episodios épicos como el episodio de Calipso, interpretada por Charlize Theron, o al rey Menelao (Jon Bernthal), que grita victorioso en Troya, así como la espectacularidad de la lucha contra el cíclope Polifemo o las distintas tempestades que azotaban la travesía de Ulises.

La película finalizó su rodaje —que ha tenido lugar en el Sáhara, en Grecia, en Italia, en Escocia y en Islandia— el pasado mes de agosto y tiene previsto su estreno en cines el 17 de julio de 2026 en España.