Nacho Duato relata las consecuencias que le ha traído meterse con Ayuso: "Nunca me pienso callar"

El reconocido bailarín y coreógrafo Nacho Duato ha concedido una entrevista al diario Público, donde ha vuelto a referirse al polémico viaje a México de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

No obstante, es la segunda vez que lo hace, pues la semana pasada, publicó un video en sus redes sociales donde tachaba de "vergüenza" lo que la líder madrileña hizo en el país hispanoamericano.

En la misma línea se ha pronunciado Duato este jueves. "Que una presidenta tan maravillosa como la de México tenga que soportar las estupideces de Ayuso… ¡me muero de vergüenza!", ha afirmado el bailarín.

"Reivindicar a Hernán Cortés, ese genocida, que ni lo quería Carlos I, ni México cuando se murió… y que vaya Ayuso y quiera una misa (risas). Yo creo que es una analfabeta, y una persona mala", ha añadido en esta entrevista.

Además, el coreógrafo afirmó que en Madrid le han cancelado "entre 10 y 12 espectáculos por meterme con la señora Ayuso y los fascistas". Sin embargo, matizó que no le importa nada: "Nunca me pienso callar".

Muy crítico con la líder madrileña

No es la primera vez que Duato critica abiertamente a Ayuso. El coreógrafo es uno de los rostros conocidos más críticos con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras ver el documental sobre las personas fallecidas en las residencias madrileñas llegó a pedir la dimisión de Ayuso. "Su pareja, su madre, su padre, todos robando. ¿Cómo es posible?", se preguntó Duato en un video.

"Por favor, señora, dimita. Es que es una vergüenza. Es que no podemos más. Es un insulto a la inteligencia. Qué barbaridad", pidió entonces el bailarín, que además aprovechó para recordar que Ayuso era "la que llevaba las redes sociales del perro de Esperanza Aguirre".

En otra ocasión, y tras escuchar lo que la líder madrileña dijo sobre El Guernica, Duato no se guardó nada. "Lo que me faltaba por oír: comparar el Guernica con la Fórmula 1. Ya se lo dije a usted: es una paleta. Y además, tiene más muertos que ETA", aseguró.