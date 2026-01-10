La recomendación de la semana de Mariola Cubells: 'Big little lies' y 'Comerás flores'
La periodista Mariola Cubells nos hace semanalmente una recomendación audiovisual que no nos dejará indiferentes. Esta primera semana del año nos recomienda la serie 'Big little lies', que actualmente está disponible en HBO. También, nos recomienda el libro 'Comerás flores' de Lucia Solla y dedica las dos recomendaciones al escritor Juan Soto Ivars.
