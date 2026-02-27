Ya es oficial: el Ministerio de Defensa controlará desde hoy las comunicaciones y sistemas informáticos de la Casa del Rey

Desde hoy, las comunicaciones y sistemas informáticos de la Casa del Rey pasan a integrarse dentro de la estructura técnica del Ministerio de Defensa.

Así lo establece el real decreto publicado este 27 de febrero en el BOE, que introduce una serie de ajustes en materia de organización, seguridad y gestión de infraestructuras críticas del Estado. Entre ellos, uno especialmente sensible: la incorporación de la Jefatura del Estado al sistema de comunicaciones seguras gestionado por Defensa. Aunque puede sonar político, el cambio es fundamentalmente técnico.

Un movimiento hacia la centralización de la seguridad

La norma responde a una lógica cada vez más presente en las administraciones occidentales: centralizar los sistemas críticos de comunicación bajo estructuras especializadas en ciberseguridad y defensa tecnológica.

Hasta ahora, distintos órganos del Estado —incluida la Casa del Rey— gestionaban de forma más autónoma sus infraestructuras digitales y canales de comunicación protegida.

El decreto avanza en otra dirección: integrar estos sistemas dentro del paraguas de Defensa, que ya coordina:

redes de comunicación estratégica

infraestructuras criptográficas

sistemas de protección frente a ciberamenazas

La Casa del Rey se suma así a un modelo que busca reducir vulnerabilidades y unificar estándares de seguridad.

No es control político, sino técnico

El BOE no plantea un control funcional o institucional sobre la actividad de la Jefatura del Estado. Lo que se establece es que sus comunicaciones pasarán a depender de los sistemas tecnológicos de Defensa en términos de: protección, gestión técnica y supervisión de seguridad

En la práctica, significa que:

las redes utilizadas estarán integradas en entornos más robustos

los protocolos de seguridad serán homogéneos

la protección frente a ciberataques recaerá en estructuras especializadas

Es un movimiento similar al que ya se ha aplicado en otros organismos estratégicos del Estado.

El contexto: nuevas amenazas

El cambio se enmarca en un proceso más amplio de modernización institucional que el propio decreto justifica en la necesidad de adaptar las estructuras públicas a la evolución tecnológica, los riesgos digitales y las nuevas exigencias de protección institucional.

Las comunicaciones de los órganos constitucionales —incluida la Jefatura del Estado— son consideradas infraestructuras críticas. En ese sentido, su inclusión en redes gestionadas por Defensa responde a un principio operativo: tratar la ciberseguridad como una cuestión de seguridad nacional.

Qué implica desde hoy

A partir de la entrada en vigor, las comunicaciones de la Casa del Rey se integran en sistemas gestionados por Defensa, además, la seguridad informática pasa a depender de infraestructuras militares especializadas y también se unifican protocolos tecnológicos con otros órganos estratégicos

No supone un cambio en funciones ni en autonomía institucional, pero sí en quién garantiza técnicamente la seguridad de sus sistemas. En un contexto donde la amenaza ya no es solo física sino digital, el Estado opta por blindar sus nodos más sensibles bajo el mismo paraguas. Y entre ellos, ahora oficialmente, está también la Casa del Rey.