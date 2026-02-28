Tecno, orquesta y Björk: Rosalía lleva al éxtasis a los premios Brit cantando 'Berghain' por primera vez

Rosalía ya había cantado en directo Reliquia y La perla, pero todavía no había interpretado sobre el escenario Berghain, la carta de presentación de Lux y una canción que dejó sin palabras a todos los fans de la cantante. Hasta este sábado.

La artista ha arrasado en el escenario de los premios BRIT en Mánchester, donde ha cantado por primera vez el single sin dejarse nada en el tintero. Rosalía ha contado con la aparición estelar de Björk, que ha interpretado su verso de la canción.

Con los acordes de la orquesta ha arrancado la actuación, en la que Rosalía ha estado acompañada por un grupo de bailarines y ha cantando el verso de ópera en alemán derrochando emoción.

Pero Rosalía, que si algo ha demostrado en los últimos años es que nunca se sabe por dónde va a salir, tenía guardada una sorpresa para el final de la actuación: una versión tecno de Berghain. La artista ha montado una auténtica rave sobre el escenario mientras en su Barcelona natal los premios Goya celebraban, entre otras películas, a Sirât.

Con su despliegue y su pasión, la artista no solo ha dejado extasiado al patio de butacas, sino a los miles de espectadores que estaban viendo su actuación en directo.

El imponente 'look' a medida de Chanel

Rosalía arrasó sobre el escenario, pero también en la alfombra roja. La catalana llegó a los premios BRIT pisando fuerte con un diseño de Matthieu Blazy para Chanel creado en exclusiva para ella que no ha dejado a nadie indiferente.

El conjunto era un dos piezas plagado de plumas formado por un top escultural en tono crudo que dejaba toda la espalda de la artista al descubierto. Completaba el look una falda a juego que combinaba las mismas plumas de la parte superior con una ligera cola elaborada con un tejido en color negro.