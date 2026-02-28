Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tecno, orquesta y Björk: Rosalía lleva al éxtasis a los premios Brit cantando 'Berghain' por primera vez
en directo
Sigue en directo la última hora de la fiesta del cine español, los Premios Goya
Cultura
Cultura

Tecno, orquesta y Björk: Rosalía lleva al éxtasis a los premios Brit cantando 'Berghain' por primera vez

La artista ha arrasado sobre el escenario en Mánchester. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Rosalía, durante su actuación en los premios Brit
Rosalía, durante su actuación en los premios BritGetty Images

Rosalía ya había cantado en directo Reliquia y La perla, pero todavía no había interpretado sobre el escenario Berghain, la carta de presentación de Lux y una canción que dejó sin palabras a todos los fans de la cantante. Hasta este sábado. 

La artista ha arrasado en el escenario de los premios BRIT en Mánchester, donde ha cantado por primera vez el single sin dejarse nada en el tintero. Rosalía ha contado con la aparición estelar de Björk, que ha interpretado su verso de la canción.  

Con los acordes de la orquesta ha arrancado la actuación, en la que Rosalía ha estado acompañada por un grupo de bailarines y ha cantando el verso de ópera en alemán derrochando emoción. 

Pero Rosalía, que si algo ha demostrado en los últimos años es que nunca se sabe por dónde va a salir, tenía guardada una sorpresa para el final de la actuación: una versión tecno de Berghain. La artista ha montado una auténtica rave sobre el escenario mientras en su Barcelona natal los premios Goya celebraban, entre otras películas, a Sirât.

Con su despliegue y su pasión, la artista no solo ha dejado extasiado al patio de butacas, sino a los miles de espectadores que estaban viendo su actuación en directo. 

El imponente 'look' a medida de Chanel

Rosalía arrasó sobre el escenario, pero también en la alfombra roja. La catalana llegó a los premios BRIT pisando fuerte con un diseño de Matthieu Blazy para Chanel creado en exclusiva para ella que no ha dejado a nadie indiferente. 

Rosalía, con su conjunto de Chanel
  Rosalía, con su conjunto de ChanelBillboard via Getty Images

El conjunto era un dos piezas plagado de plumas formado por un top escultural en tono crudo que dejaba toda la espalda de la artista al descubierto. Completaba el look una falda a juego que combinaba las mismas plumas de la parte superior con una ligera cola elaborada con un tejido en color negro. 

Detalle de la espalda del look de Rosalía
  Detalle de la espalda del look de RosalíaGARETH CATTERMOLE/GETTY IMAGES
Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 