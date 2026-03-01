Victoria Abril va entregar el Goya a mejor actriz, se para para decir algo y las caras de ellas son para verlas 

Victoria Abril ha entregado el premio Goya a mejor actriz y ha dejado uno de esos momentos que seguro ha dado que hablar tanto en el propio teatro como en las redes sociales.

Nora Navas, Susana Abaitua, Ángela Cervantes, Patricia López Arnaiz y Antonia Zegers se jugaban el Goya y justo después de las presentaciones, cuando tocaba ya decir el nombre, la veterana actriz ha detenido el ritmo para contar una anécdota.

Un momento que ha dejado unas caras muy curiosas de las actrices protagonistas que, probablemente, en uno de los momentos más importantes de su vida han tenido que esperar unos segundos más a saber si habían ganado o no.

Ahí, Victoria Abril ha contado lo que le dijo Vicente Aranda al no ganar un Goya por la película Amantes: "Me dijo 'mejor, los premios son el principio del fin. Tienes mucho que aprender. A trabajar".

Premio para 'Los Domingos'

Justo después de esa anécdota ha leído que la ganadora era Patricia López Arnaiz, por Los Domingos, la película triunfadora de la noche junto con Sirat, que se ha llevado los llamados premios técnicos. La cinta de Alauda Ruíz de Azúa ha ganado mejor película, mejor directora y mejor guión.

En su discurso, Patricia López Arnaiz ha querido dar las gracias a la directora por la oportunidad y a sus compañeras nominadas: "Te agradezco que pongas luz a las violencias en la infancia".

Ha explicado la actriz que tenía dentro parte de ese personaje y que gracias a Alauda Ruíz de Azúa ha podido sacarla: "Quiero dedicarlo a mis personas queridas, a mi familia, a mis amigos y amigas y a las relaciones que sí son posibles, esas en las que gana el querernos mucho".

"Como no hay tía sin sobrina, para mi amor Emma", ha zanjado la intérprete en un sentido discurso que ha durado poco más de un minuto.