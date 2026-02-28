Un británico lleva 7.300 días viviendo en España y se hace la gran pregunta: "¿Lo volvería a hacer? Absolutamente"

Sentirse agobiado o estancado es una sensación universal. Hay momentos en los que nos vemos tan sobresaturados por las circunstancias que la única salida viable parece ser hacer las maletas, cruzar fronteras y empezar de cero.

En un mundo hiperconectado donde cambiar de aires está a solo vun billete de avión de distancia España se ha consolidado como uno de los destinos predilectos para quienes buscan ese anhelado reinicio. De hecho, según datos del INE, actualmente hay 307.443 británicos residiendo en territorio español.

Uno de ellos es Dean Hewitt, un hombre que acaba de cumplir dos décadas (o lo que es lo mismo, 7.300 días) afincado entre nosotros.

A través de un vídeo publicado en su canal de YouTube, acertadamente bautizado como The Second Chapter (El segundo capítulo), este inglés ha hecho balance de su experiencia y de cómo la mudanza transformó radicalmente su forma de entender la vida.

Galicia como refugio y vía de escape

Hewitt no duda en explicar el complejo bache personal que atravesaba cuando decidió abandonar el Reino Unido para instalarse en Galicia. "Tenía 32 años. Acababa de separarme de mi matrimonio. Diría que era una empresa mediana en el Reino Unido y sentía que mi vida había llegado a una encrucijada. Necesitaba una oportunidad para reconstruir, comenzar de nuevo, un segundo capítulo en la vida", confiesa con total sinceridad.

A toro pasado, el británico se muestra inmensamente agradecido por haber dado el salto. "Conocí gente maravillosa. Aprendí cosas nuevas cada día; sentía curiosidad infinita por la cultura, el idioma y la forma de vida. Fue casi como un renacimiento, un nuevo comienzo para mí en prácticamente todos los sentidos", confiesa.

"España me ha dado muchas cosas, me ha dado perspectiva, he aumentado mi nivel de paciencia, me ha dado tiempo y me ha dado libertad a lo largo de los años para pensar realmente en lo que importa en la vida", complementa.

Tres consejos de oro para futuros expatriados

Desde la voz de la experiencia, Hewitt aprovecha para lanzar tres consejos fundamentales (y muy terrenales) a aquellos extranjeros que estén idealizando la idea de mudarse a la península.

Espera desafíos: España parece un país de ensueño, pero existe mucha burocracia y hay diferencias culturales. Construye comunidad desde el principio: Haz amigos locales y encuentra una red de apoyo. Es crucial que lo hagas. No esperes hasta sentirte solo. Equilibra tus objetivos personales con la realidad: el amor o la aventura pueden ser motivos para mudarte, pero tu vida necesita al mismo tiempo una base sólida.

Sin ningún tipo de arrepentimiento

Pese a los obstáculos administrativos y los inevitables momentos de morriña, Hewitt cierra su reflexión con una certeza aplastante. Al plantearse si volvería a pasar por todo el arduo proceso de inmigración, su respuesta no deja lugar a dudas: "¿Lo volvería a hacer? Absolutamente, cada uno de esos 7.300 días.", concluye.