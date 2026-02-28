Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Qué es 700K, lo que ponía en la chapa de Víctor Manuel en los Goya
Qué es 700K, lo que ponía en la chapa de Víctor Manuel en los Goya

El cantante está nominado a Mejor canción original por 'Y mientras tanto, canto', de la película 'La cena'.

Elena Santos
Víctor Manuel, junto al elenco de la película 'La cena'.EFE

La chapa de la sandía, en apoyo al pueblo palestino, ha estado presente en las dos últimas ediciones de los premios Goya. Este 2026, en la gala celebrada en Barcelona, ha vuelto a ser protagonista, pero también ha habido otra reivindicación. 

Fue la del cantante Víctor Manuel, quien llevó una chapa en la que se podía leer el mensaje '700K'. El artista, de 78 años, ha acudido como nominado a Mejor canción original por el tema Y mientras tanto, canto, de la película La cena.

Ese número y esa letra en la solapa de Víctor Manuel tienen detrás un potente significado: es una chapa del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para no olvidar a los niños de Gaza que han tenido que dejar de estudiar debido a la situación en la Franja. 

"Niños que llevan más de dos años sin aprender otra cosa que no sea el lenguaje de las bombas"

En concreto, simboliza a los más de 700.000 niños en Gaza que han visto interrumpida su educación desde que comenzaron los ataques israelíes tras el 7-O.

"Niños y niñas que no pueden volver al cole, que llevan más de dos años sin aprender otra cosa que no sea el lenguaje de las bombas, las matemáticas de contar a familiares o amigos muertos y heridos", ha explicado Unicef, como recoge Europa Press.

Desde el inicio del conflicto, precisa UNICEF, el 92% de las escuelas han sido dañadas o destruidas en Gaza y recuerdan que para la infancia, la escuela es "mucho más que solo aprendizaje". 

"Es protección, rutina y apoyo emocional. Sin ella, aumenta la exposición al trauma y la violencia", subraya la organización.

UNICEF había invitado a los actores de las películas nominadas La cena y Los domingos, —esta última, la favorita de la noche con 13 nominaciones—, a sumarse a llevar esta insignia.

Elena Santos
