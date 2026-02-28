Las cámaras captan lo que ha hecho Susan Sarandon mientras cantaba Rigoberta Bandini: el gesto de la noche

Susan Sarandon es una de las grandes protagonistas de la noche de los Goya. La actriz norteamericana ha sido galardonada con el Goya Internacional por su extensa trayectoria.

La intérprete salió en pantalla poco después del discurso del presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite. A Sarandon se le vio profundamente emocionada y no paraba de dar las gracias, como hizo el viernes en la rueda de prensa previa a la gala.

"Es un honor para mí. Adoro España, especialmente Barcelona. Me encanta vuestro arte, todos los museos, vuestra arquitectura, la gente, la comida, y estos días en los que el mundo están tan dominado por la violencia, por la crueldad, miro a mi alrededor y veo a vuestro presidente y a muchos artistas de este país que hablan con tanta lucidez moral", ha afirmado Sarandon.

"La esperanza en tiempos difíciles no es solo una tontería. Se basa en el hecho de que la historia de la humanidad no es solo una historia de crueldad, sino también de compasión, sacrificio, valentía y bondad", ha comentado parafraseando al historiador Howard Zinn.

"Y si actuamos, por pequeño que sea nuestro gesto, no tenemos que esperar un futuro utópico. El futuro es una sucesión infinita de momentos presentes, y vivir ahora como creemos que los seres humanos deberían vivir, desafiando todo lo malo que nos rodea, es en sí mismo una victoria maravillosa", ha dicho para acabar su discurso.

El gesto a Rigoberta Bandini

Pero, sin duda, lo que más ha dado que hablar en redes sociales de la presencia de Susan Sarandon en la gala de los Goya ha sido lo que ha hecho cuando cantaba, al inicio de la gala, Rigoberta Bandini.

Ha sido una usuaria de X el que ha captado el gesto de la actriz norteamericana cuando Bandini cantaba: "Susan Sarandon la habría votado en el Benidorm". Un mensaje en referencia a la participación de la cantante en el Benidorm Fest, festival que elige al representante de España en Eurovisión.