El gesto de Alba Flores en Los Goya llega ya al extranjero: así de rotundo hablan de ello en otros países

La actriz Alba Flores ha sido una de las grandes protagonista de la noche de los Premios Goya y no sólo por haber ganado el galardón a mejor canción original por Flores para Antonio, el documental sobre Antonio Flores, su padre.

La actriz ha aprovechado su presencia en el escenario para entonar la mítica canción de su padre: "Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia". Una frase que ha puesto en pie a los miles de invitados en el auditorio. Justo después ha entonado también un: "Palestina libre".

La actriz es conocida en el extranjero por su trabajo en La casa de papel, así que esas palabras han traspasado fronteras rápidamente. Lo han hecho gracias en buena parte a Leyla Hamed, periodista marroquí-española.

"Se está censurando actualmente en los BRIT"

"La actriz española Alba Flores, conocida por La Casa de Papel, ganó el Premio Goya a Mejor Canción Original y aprovechó el momento para dedicar su actuación a Palestina. Este es exactamente el tipo de mensaje que se está censurando actualmente en los BRIT", ha señalado.

A partir de ese mensaje, usuarios de otros países se han lanzado a opinar sobre las palabras de Alba Flores. "Artistas maravillosos y aún mejores seres humanos. Que Dios los bendiga", ha señalado uno. "De verdad me alegra ver a españoles, catalanes y vascos plantarles cara. Quería esta postura enérgica en todo el mundo", afirma otro. "Los españoles… siempre son los españoles", agrega uno más.

"Los españoles… siempre son los españoles"

En su discurso, Alba Flores también le ha dado las gracias a las influencias musicales de la familia y en especial a su abuelo, Antonio González El Pescaílla "que estamos aquí en su ciudad, Barcelona".

"Nos hace ilusión pensar que nos lo dais, no sólo como la Academia de cine, también como oyentes de las canciones de mi padre. Siento que este premio es también para su música y para su inspiración", ha añadido.