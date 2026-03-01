Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El gesto de Alba Flores en Los Goya llega ya al extranjero: así de rotundo hablan de ello en otros países
Virales
Virales

El gesto de Alba Flores en Los Goya llega ya al extranjero: así de rotundo hablan de ello en otros países

"Los españoles… siempre son los españoles".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Alba Flores, en la gala de Los Goya.
Alba Flores, en la gala de Los Goya.ALDARA ZARRAOA

La actriz Alba Flores ha sido una de las grandes protagonista de la noche de los Premios Goya y no sólo por haber ganado el galardón a mejor canción original por Flores para Antonio, el documental sobre Antonio Flores, su padre.

La actriz ha aprovechado su presencia en el escenario para entonar la mítica canción de su padre: "Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia". Una frase que ha puesto en pie a los miles de invitados en el auditorio. Justo después ha entonado también un: "Palestina libre".

La actriz es conocida en el extranjero por su trabajo en La casa de papel, así que esas palabras han traspasado fronteras rápidamente. Lo han hecho gracias en buena parte a Leyla Hamed, periodista marroquí-española.

"Se está censurando actualmente en los BRIT"

"La actriz española Alba Flores, conocida por La Casa de Papel, ganó el Premio Goya a Mejor Canción Original y aprovechó el momento para dedicar su actuación a Palestina. Este es exactamente el tipo de mensaje que se está censurando actualmente en los BRIT", ha señalado. 

A partir de ese mensaje, usuarios de otros países se han lanzado a opinar sobre las palabras de Alba Flores. "Artistas maravillosos y aún mejores seres humanos. Que Dios los bendiga", ha señalado uno. "De verdad me alegra ver a españoles, catalanes y vascos plantarles cara. Quería esta postura enérgica en todo el mundo", afirma otro. "Los españoles… siempre son los españoles", agrega uno más.

"Los españoles… siempre son los españoles"

En su discurso, Alba Flores también le ha dado las gracias a las influencias musicales de la familia y en especial a su abuelo, Antonio González El Pescaílla "que estamos aquí en su ciudad, Barcelona".

"Nos hace ilusión pensar que nos lo dais, no sólo como la Academia de cine, también como oyentes de las canciones de mi padre. Siento que este premio es también para su música y para su inspiración", ha añadido.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

Más de Virales